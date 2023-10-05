О чём будут говорить участники XXI заседания секретариата Съезда религий в Астане

О том, какие вопросы будут подниматься 11 октября на заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане, а также в чём заключается его значимость, рассказал спикер Сената Парламента – руководитель Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар".

Спикер сената подчеркнул, что в прошлом году по итогам VII Съезда была принята итоговая декларация, которая с точки зрения содержательности тезисов и формы, является уникальным документом.

"По итогам Съезда, в соответствии с решением участников форума, началась большая работа по продвижению принятой декларации. На заседании секретариата мы рассмотрим, как продвигается декларация VII Съезда, что нужно делать дальше в рамках этой работы. Второй важный момент – концепция развития Съезда на предстоящие 10 лет. Съезд, это как живой организм: важно развиваться, мы не можем на достижениях VII Съезда остановиться. В этой связи с участием представителей всех мировых и традиционных религий подготовлен документ, в котором изложено видение, как мы будем развивать нашу площадку", – пояснил руководитель секретариата Маулен Ашимбаев.

В соответствии с концепцией, как отметил спикер палаты, в предстоящей совместной работе с религиозными лидерами акцент будет сделан на принципах инклюзивности, преемственности и толерантности.

"Особое внимание уделяется обеспечению принципа инклюзивности. В рамках съездов планируется проводить форумы молодых религиозных лидеров для того, чтобы обеспечивать преемственность. Например, в общении Папы Римского Франциска и Верховного имама аль-Азхара Ахмеда ат-Тайеба мы видим не просто взаимоотношения, а человеческую дружбу. Эту дружбу надо передавать следующим поколениям, чтобы они также общались, взаимодействовали, способствовали решению глобальных проблем. Планируется проводить ряд исследований, круглых столов в духовных Центрах мира и распространять идеологию согласия и толерантности", – поделился Маулен Ашимбаев планами работы.

Как отметил руководитель секретариата, в числе основных задач перед участниками Съезда – мировыми духовными лидерами, сейчас стоит активное совместное содействие решению глобальных проблем современного мира. В их числе: нищета, экологические проблемы, войны, конфликты, борьба с радикализмом.