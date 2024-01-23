Няня украла золото на 1,7 млн тенге в Астане

Няня украла золотые украшения у работодателя в Астане. Ущерб составил 1,7 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz сообщает Polisia.kz.

Сотрудниками УП района Алматы установлена 46-летняя женщина, подрабатывавшая в доме няней. Хозяйка нашла её для своих детей по объявлению.

Когда мать была на работе, няня похитила её золотые серьги, кольцо и браслет с бриллиантами. Дождавшись возращения хозяев, женщина спокойно покинула квартиру.

По факту кражи стражи порядка завели уголовное дело и проверяют причастность женщины к аналогичным ранее совершённым преступлениям.

Установлено, что она ранее была судима за мошенничество.





