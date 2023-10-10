Нужны ли казахстанцам трудовые книжки при выходе на пенсию
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Глава Минтруда и соцзащиты населения РК Светлана Жакупова на брифинге в правительстве рассказала, нужны ли трудовые книжки при выходе на пенсию, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Если на работе отдел кадров оцифровал его трудовую книжку, и соответственно заверил, что он работает, вот его трудовая книжка, и эта информация есть уже в электронной бирже труда, то ему предоставлять эту трудовую книжку не нужно", - сказала Светлана Жакупова.
По её словам, эту работу выполняют отделы кадров.
"На сегодняшний день у нас эти нормы есть. Они не обязаны, а имеют право. Мы, конечно же, хотим ужесточить эту норму, в плане того, чтобы защитить права наших казахстанцев, потому что многие у нас электронные трудовые договоры даже не заключают.
Поэтому если бы в трудовом кодексе появилась норма, что электронный трудовой договор обязателен, и в нем все данные должны соответствовать действительности, тогда бы мы пришли даже к тому, что не было бы зарплат в конвертах. А это сегодня существует и есть", - резюмировала министр.
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