  • 10 Октября, 15:33
  • BAIGENEWS

Нужны ли казахстанцам трудовые книжки при выходе на пенсию

Сегодня, 14:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
edu.mcfr.kz Сегодня, 14:27
Сегодня, 14:27
227
Фото: edu.mcfr.kz

Глава Минтруда и соцзащиты населения РК Светлана Жакупова на брифинге в правительстве рассказала, нужны ли трудовые книжки при выходе на пенсию, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Если на работе отдел кадров оцифровал его трудовую книжку, и соответственно заверил, что он работает, вот его трудовая книжка, и эта информация есть уже в электронной бирже труда, то ему предоставлять эту трудовую книжку не нужно", - сказала Светлана Жакупова.

По её словам, эту работу выполняют отделы кадров.

"На сегодняшний день у нас эти нормы есть. Они не обязаны, а имеют право. Мы, конечно же, хотим ужесточить эту норму, в плане того, чтобы защитить права наших казахстанцев, потому что многие у нас электронные трудовые договоры даже не заключают.

Поэтому если бы в трудовом кодексе появилась норма, что электронный трудовой договор обязателен, и в нем все данные должны соответствовать действительности, тогда бы мы пришли даже к тому, что не было бы зарплат в конвертах. А это сегодня существует и есть", - резюмировала министр.

Самое читаемое

Наверх