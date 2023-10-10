Нужны ли казахстанцам трудовые книжки при выходе на пенсию

Глава Минтруда и соцзащиты населения РК Светлана Жакупова на брифинге в правительстве рассказала, нужны ли трудовые книжки при выходе на пенсию, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Если на работе отдел кадров оцифровал его трудовую книжку, и соответственно заверил, что он работает, вот его трудовая книжка, и эта информация есть уже в электронной бирже труда, то ему предоставлять эту трудовую книжку не нужно", - сказала Светлана Жакупова.

По её словам, эту работу выполняют отделы кадров.