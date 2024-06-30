"Нужное место" или как казахстанцам негде нужду справлять

На дворе лето, времени на улице проводим куда больше, стало быть, доступность отхожих мест, общественных туалетов особенно актуальна. Это же среда обитания всё-таки, культура…

Тема, настолько естественная и общественная, насколько и пикантная, и даже интимная… Допустим, мы с вами народ привыкший, но с приезжим гостями, что делать?

Не секрет же, что обыватель обычно судит о культуре народа по наличию и санитарному состоянию отхожих мест. И как нам с этим быть? Что делать? Если приспичит, вдруг, есть куда интуристу заезжему сбегать? Некуда!

На это даже официальная информация с раскладом по регионам имеется. Где, каких и сколько санитарно-гигиенических узлов по стране критически не хватает. В аутсайдерах Костанайская и Туркестанская области, которым на двоих, прямо сейчас, требуется сотня уличных уборных.

Планы по установке, конечно, в министерстве туризма имеются, но растянуты они на годы вперёд. Чиновники профильного ведомства особенно подчёркивают, что если и несут ответственность за общественные сортиры, то скорее моральную… Минтуризма самостоятельно, как ведомство, туалеты строить не может, а может лишь рекомендовать местным акиматам – где и какие санузлы требуются. А у акиматов… У акиматов - как всегда, бюджетов на это нет!

Подробнее — в новом выпуске программы "Асык".