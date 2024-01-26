Нужно вывести взаимодействие с маслихатами на новый уровень - Маулен Ашимбаев

Заседание Совета по взаимодействию с представительными органами при сенате состоялось под председательством Маулена Ашимбаева. Участие в работе приняли сенаторы, руководители госорганов и депутаты маслихатов, представляющих все регионы страны, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель палаты начал выступление с подведения итогов предыдущих встреч с депутатами и остановился на механизмах реализации совместной работы на предстоящий период уже в обновленном составе Совета. Наряду с законотворчеством, речь шла и о взаимодействии депутатов палаты и маслихатов по линии совместного решения проблем в регионах, развития системы местного государственного управления и самоуправления, мониторинга за реализацией законов на местах, и в сфере методической и материально-технической поддержки маслихатов.

Маулен Ашимбаев акцентировал внимание коллег на задачах, обозначенных в Послании главы государства, в том числе касающихся формирования новой модели экономической политики.

"Президентом страны инициированы реформы по развитию новых отраслей экономики, модернизации социальной и инженерной инфраструктуры. Реализуются и комплексные мероприятия, направленные на повышение благосостояния населения. Мы должны вместе продуктивно работать по реализации этих важнейших реформ на благо страны. В этом году парламент примет ряд законов. В их числе Строительный, Водный, Налоговый и Бюджетный кодексы, разработанные по прямому поручению президента. Важно принять во внимание предложения депутатов маслихатов по этим законопроектам, особенно в вопросах, касающихся развития регионов", – отметил спикер.

Председатель палаты также обратил внимание коллег на то, что в этом году исполняется 30 лет со дня образования маслихатов в нашей стране.

По итогам заседания отмечена необходимость объединения усилий депутатов всех уровней и активизации совместной работы, как в сфере законотворческой деятельности, так и по другим актуальным направлениям.