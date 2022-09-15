"Нужно влюбиться в язык!" Лайфхаки по изучению казахского от умницы и красавицы Серафимы

Видео, где красивая девушка-полицейский Серафима Окишева проникновенно читает стихотворение Жамбыла Жабаева "Ленинградтық өренім" ("Ленинградцы, дети мои!") на фоне его памятника, облетело все паблики Петропавловска.

Серафима готовила этот ролик для онлайн-конкурса на знание государственного языка и завоевала первое место. А после победы её даже повысили в должности.

Сейчас девушка продолжает служить в органах, не упуская возможности принимать участие в различных творческих состязаниях, где с удовольствием применяет блестящие знания казахского. Нужны они ей и на рабочем месте.

В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz Серафима поделилась своими лайфхаками по изучению языка.

Увлечение детства

Увлеклась казахским языком Серафима ещё в школе. Когда ей было 10 лет, её семья переехала из села Аксуат Тимирязевского района в Николаевку (Есильский район).

"Там я подружилась с тремя девочками-казашками и сама попросила, чтобы они говорили со мной по-казахски. Я спрашивала у подруг, что обозначает то или и иное слово, просила пояснить, если что–то не понимала. Интересно было, замечала, что постепенно язык становится мне ближе. Также я благодарна своему педагогу по қазақ әдебиеті, она в меня поверила. Именно с её подачи я стала участвовать в литературных конкурсах. А вообще, в школе я была спортсменкой, активисткой, отличницей", — вспоминает Серафима.

После девушка решила, что будет поступать в Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж. Выбрала профессию "спасатель".

"Планировала пойти учиться в университет на юридический факультет или выбрать журналистику… Но в последний момент решила, что спасать людей важнее. Люблю помогать, это дает мне какое-то душевное тепло, - говорит Серафима. - Помню, в колледже у нас даже была своя организация под названием "Алем", проводили благотворительные концерты и на вырученные деньги покупали подарки и везли их в детский дом… Мне нравилось во всём этом участвовать".



Во время учебы в колледже Серафима увлечение языком не забросила — несмотря на загруженность, старалась участвовать в творческих конкурсах.

"Но, знаете, я как-то больше переключилась на спорт, — продолжает девушка. — Занималась армрестлингом".





Казалось бы, вид спорта совсем не подходящий для хрупкой девушки, но она умудрялась показывать крутые результаты: выполнила норматив мастера спорта международного класса на чемпионате Азии.





"В соревнованиях, суматохе, учёбе, в подработках время в колледже пронеслось. Я глазом моргнуть не успела, как уже шла устраиваться на работу в пожарную часть со своим дипломом на руках, — говорит Серафима. – И тут знание языка дало большой плюс. Делопроизводство-то на государственном".





В части Серафима активно включилась в общественную жизнь и параллельно поступила на заочное отделение юридического факультета, мечтала работать в органах. Оплачивала учёбу сама, принципиально отказавшись от помощи родителей.

"Но денег стало не хватать, пришлось уйти на другую работу. Творческую — в рекламное агентство. Переводила слоганы для баннеров на казахский и английский (с ним у меня тоже все в порядке), придумывала ролики, даже в них снималась", — вспоминает собеседница.





О личном

Но потом в размеренную жизнь красавицы нежданно-нагаданно ворвались перемены.



Однажды в социальной сети к ней в друзья добавился спортсмен–велосипедист Виктор Окишев.

"Витя тогда гремел на всю республику. Ездил на сборы и соревнования по всему миру. Мы с ним вместе учились в колледже. Но тогда я была вся в учебе и общественной работе и совсем его не замечала… А, оказывается, нравилась ему ещё тогда. Какое-то время мы общались, а через пару месяцев он сделал мне предложение. Мы поженились в 2015 году, а в 2016 у нас родилась прекрасная доченька Виктория. В этом году она пошла уже в первый класс. Я, кстати, её намеренно записала в казахский хореографический ансамбль "Тумар", чтобы и у неё в коллективе было общение на государственном языке. Хочу, чтоб Вика знала несколько языков — русский, казахский, английский и ещё, пожалуй, итальянский бы не помешал. Мой муж прекрасно говорит на итальянском и английском: сборы и соревнования в странах, где общаются на этих языках, дали о себе знать. Мы в любви к языкам с ним похожи. Я восхищаюсь его итальянским, он тоже мной гордится, хвастает перед знакомыми, мол, моя жена шикарно знает казахский, это приятно, — рассказывает Серафима. Сейчас муж из спорта ушел в бизнес, работает в сфере IT-технологий на две страны. Уезжает в длительные командировки, мы можем не видеться по полгода. Я, знаете, как жена декабриста (смеется), но расстояние нам не помеха. Семья только укрепилась. Вообще, мне в жизни очень повезло: я имею работу, которую люблю, у меня прекрасные супруг и дочка. Хотелось бы еще побольше свободного времени, но…"





Служба и опасна, и трудна…

Серафима рассказала, что сейчас она работает инспектором управления специальной и мобилизационной подготовки в департаменте полиции, носит погоны старшего лейтенанта. А до этого трудилась помощником следователя, полицейским спецприёмника для административно арестованных.

"И мне везде было интересно, чувствую себя на своем месте", — признается девушка.

Интересуюсь: больше ни в каких сферах себя не представляете, ведь в органах работа нервная, и её всегда много?



"Знаете, если бы я не выбрала профессию полицейского, я бы, наверное, стала поваром или кондитером, мне нравится печь, готовить. На кухне релаксирую. Или пошла бы в бьюти–индустрию. Много что умею делать сама — маникюр, макияж, ламинирование бровей. Люблю ухаживать за собой. И даже в экстремальных ситуациях о внешности своей не забываю (смеется)".

Как говорится, служба и опасна, и трудна. Периодически что-то такое неожиданное в ней случается. Серафима вспомнила случай: когда она с напарником контролировала городские улицы (пеший патруль), поступило сообщение о мелком хищении.





"В магазине украли две бутылки водки. Свидетели у нас были, мы знали, где искать хулиганов, и отправились за ними в частный сектор. Когда добрались до места и попытались задержать преступников, на нас спустили алабая... Помню, стою в оцепенении, собака летит на меня, а я думаю: "Вот, блин, а я же только ровно загорела, сейчас собака все испортит, искусав мне кожу".

И тут за какие-то секундны мой напарник закрывает меня собой и откидывает собаку в сторону, пытаясь задержать хулиганов… На помощь ему подоспела патрульная машина. Я тогда поняла, что рядом со мной работают герои", — поделилась Серафима.





Спрашиваю: часто так бывает?

"Нечасто. Но, несмотря на опасность, хочется в этом во всем вариться. Мысли о том, чтобы уйти, у меня никогда не возникало. Помню, в приёмнике на меня кинулся осужденный. Я на автомате его скрутила, применив приём. Но потом долго плакала, мне было не страшно, а обидно, я же к ним всегда по-человечески. Болит голова — таблетки принесу, напою горячим чаем А в ответ на добро вот такое случается…"



Еще один шажок…

После конкурса, где Серафима проникновенно читала стихи на казахском, девушку, кстати, повысили в должности… Что для нее стало неожиданностью.

"Не зря мне мама говорила, что мое знание государственного расширит мои возможности!"





А как хотите, чтобы дальше сложилось будущее?

"Говорят, своими планами лучше не делиться. Знаю одно, что даже выйдя на пенсию в 45 лет, я продолжу работать. Хотелось бы развивать себя в адвокатской деятельности. Мне эта сфера интересна.





Серафима, бытует мнение, что на севере страны казахским языком владеют единицы из числа некоренного населения, что вы думаете по этому поводу?

"Не соглашусь, вокруг меня много коллег, которые прекрасно владеют государственным языком. Общаюсь с осуждёнными я иногда только на казахском… И вообще, в последнее время увеличилось количество казахскоговорящих. Люди ходят на курсы, изучают язык самостоятельно. И этот интерес абсолютно искренний.

А вообще, по моему мнению, учить государственный язык необходимо каждому жителю страны. Тогда реально вырастают возможности себя проявить", — считает девушка.





Лучше там, где мы есть…

Себя Серафима называет патриотом:

"Я из родного города никуда уезжать не хочу, мне здесь нравится. Хочется быть ближе к своим родителям, дышать родным воздухом, чувствовать себя комфортно и на своем месте. А так могу я только здесь, в моем родном Северном Казахстане. Да, конечно, хотелось бы выше зарплату, короче рабочий день, ниже цены в магазинах, но все эти нюансы не мешают жить и развиваться на родине... А еще мне нравится, что у нас многонациональное государство. И на севере это особенно ощутимо, много смешанных браков. Идёт активный культурный обмен традициями. И в каждой семье они свои. Например, во мне намешано столько кровей: папа у меня наполовину поляк, наполовину русский, мама — татарка с марийской примесью. Есть в роду и украинские корни, муж у меня тоже с интересными корнями: русскими и чеченскими… Где еще вы встретите такое разнообразие, как не у нас?! Потому в Петропавловске столько красивых, интересных и разных людей. Национальное разнообразие дает шикарную палитру внешних данных и крепкий иммунитет".





Больше практики

Напоследок Серафима поделилась своими лайфхаками, которые помогли ей освоить государственный язык: