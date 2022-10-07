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Нужно убирать за собой, где бы ты ни был – экоактивисты провели челлендж в Петропавловске
Студенты колледжей и Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева Петропавловска приняли участие в челлендже "EcoStudentKZ", который в эти дни проходит по всему Казахстану. О том, как это было, корреспонденту BaigeNews.kz рассказали участники акции.
Эстафету североказахстанцам передала учащаяся молодежь Тараза. До этого акция прошла в Шымкенте, Экибастузе и Павлодаре.
Студенты восьми учебных заведений Шымкента на набережной реки Кошкар Ата провели "Эко-плоггинг". Следом студенты Павлодара убирали парки и скверы.
В Петропавловске ребята собрали мусор возле памятника Магжану Жумабаеву и у музейного комплекса "Резиденция Абылай хана", а также привели в порядок особенно загрязнённые участки Мещанского леса на окраине областного центра.
"Главный посыл акции - нужно убирать за собой, где бы ты ни был, проявляя уважение к родному краю", — отмечает председатель комитета молодежи Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева Бекзат Латыпова.
Она и еще три десятка студентов решили поддержать челлендж.
"Хочется, чтобы люди вели себя осознаннее и не оставляли за собой горы мусора, к примеру, после выездов на природу", — продолжает Бекзат.
Девушка рассказала, что студенты регулярно выходят на городские субботники, а также помогают навести чистоту во дворах и домах пожилым людям, которые не могу справиться самостоятельно.
В это же время в другой части города учащиеся колледжей работали в Мещанском лесу.
Погода благоприятствовала, работа шла быстро, слаженно и весело.
"Сначала мы составили план уборки территорий. За каждой группой был закреплен участок. Все ребята трудились добросовестно. ЭКО-марафон прошел воодушевленно и активно. Приятно было видеть результат. Считаю, что Петропавловск - один из самых чистых городов Казахстана. Об этом нам постоянно говорят приезжающие к нам гости. Но мы-то понимаем, в этом направлении еще работать и работать", - отметил учащийся университета Им М. Козыбаеа Адилхан Алпысов.
Активистами было собрано порядка пятидесяти мешков мусора.
Фото участников челленджа
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