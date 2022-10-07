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  • Нужно убирать за собой, где бы ты ни был – экоактивисты провели челлендж в Петропавловске
BaigeNews.kz Сегодня, 10:56
81
Фото: BaigeNews.kz

Нужно убирать за собой, где бы ты ни был – экоактивисты провели челлендж в Петропавловске

 Студенты колледжей и Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева Петропавловска приняли участие в челлендже "EcoStudentKZ", который в эти дни проходит по всему Казахстану. О том, как это было, корреспонденту BaigeNews.kz  рассказали участники акции.

Эстафету североказахстанцам передала учащаяся молодежь Тараза. До  этого  акция прошла в Шымкенте, Экибастузе и Павлодаре.

Студенты восьми учебных заведений Шымкента на набережной реки Кошкар Ата провели "Эко-плоггинг". Следом студенты Павлодара убирали парки и скверы.

В Петропавловске ребята собрали мусор возле памятника Магжану Жумабаеву и у музейного комплекса "Резиденция Абылай хана", а также привели в порядок особенно загрязнённые участки Мещанского леса на окраине областного  центра.

"Главный посыл акции - нужно убирать за собой, где бы ты ни был, проявляя уважение к родному краю", — отмечает председатель комитета молодежи Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева Бекзат Латыпова.

Она и еще три десятка студентов решили поддержать челлендж.

"Хочется, чтобы люди вели себя осознаннее и не оставляли за собой горы мусора, к примеру, после выездов на природу", — продолжает Бекзат.

Девушка рассказала, что студенты регулярно выходят на городские субботники, а также помогают навести чистоту во дворах и домах пожилым людям, которые не могу справиться самостоятельно.

В это же время в другой части города учащиеся колледжей работали в Мещанском лесу.

Погода благоприятствовала, работа шла быстро, слаженно и весело.

"Сначала мы  составили план уборки территорий. За каждой группой был закреплен участок. Все ребята трудились добросовестно. ЭКО-марафон прошел воодушевленно и активно. Приятно было видеть результат. Считаю, что Петропавловск - один из самых чистых городов Казахстана. Об этом нам постоянно говорят приезжающие к нам гости. Но мы-то понимаем, в этом направлении еще работать и работать", -  отметил учащийся университета Им М. Козыбаеа  Адилхан Алпысов.

Активистами было собрано порядка пятидесяти мешков мусора.

Фото участников челленджа

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#челлендж #экология #студенты #СКО
Алена Фомина Журналист
Сегодня, 10:56
81
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