- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 16:11 940
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 16:10 110
- Готов ли Казахстан к серьезным природным и техногенным катаклизмам? 16:00 152
- Курс турецкой лиры упал после победы Эрдогана на выборах 15:54 216
- Будет ли переименован Назарбаев Университет 15:45 363
- Жаловаться на побочку от медпрепаратов теперь можно через мобильное приложение 15:40 226
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 15:31 201
- Нужно перейти на самообеспечение отечественной молочной продукцией - Токаев 15:13 273
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 15:10 279
- "Она как будто в другом мире": в чем причины послеродового психоза 14:22 442
- "Я оценил его шутку" — Токаев о предложении Лукашенко вступить в союзное государство 14:21 617
- В ЕАЭС надо заниматься вопросами экономической интеграции, потом всё остальное - Токаев 14:13 303
- Токаева проинформировали о ходе весенне-посевной кампании в СКО 13:57 486
- Столичный протест: Астанчане вновь вышли на улицу из-за отсутствия воды 13:46 676
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 13:13 748
- Выпускные вечера запретили проводить в кафе и ресторанах - Минпросвещения 13:07 593
- Назарбаев Университету передадут имущество Минздрава на 516 млн тенге 13:00 396
- "Играл у канистры с бензином и поджёг себя" - трёхлетний ребёнок попал в реанимацию 12:48 376
- За 44 млн тенге продадут карандаш Адольфа Гитлера на аукционе 12:44 318
- Студентам казахстанских вузов повысят стипендии 12:40 365
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 12:32 685
- Токаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область 11:29 538
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 11:21 852
- Почему поезд "Тальго" регулярно опаздывает 11:20 489
- Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ с 1 июля 11:15 844
- Более 15 млн операций в день проводят клиенты казахстанских банков 10:50 598
- Книгу о подвигах казахстанских ученых во время пандемии презентовали в Казахстане 10:40 434
- Предложения из КХЛ и шансы на НХЛ: итоги чемпионата мира по хоккею для Казахстана 10:22 586
- Шигео Катсу уходит с поста президента Назарбаев Университет 10:22 598
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 10:22 474
- Вынужденную посадку совершил борт FlyArystan 10:00 617
- Привлечение инвестиций в регионы: Улытау, Абай и Жамбылская области находятся на последних местах 09:13 700
- Дефолт США отменяется: потолок госдолга будет повышен 09:03 468
- Первая ракетка Казахстана вылетел из топ-50 мирового рейтинга 08:53 609
- Токаев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции 08:39 545
- Какие соцвыплаты повысят с 1 июля в Казахстане 08:29 488
- Канада выиграла чемпионат мира-2023 07:50 713
- Город в Австрии установил забор, чтобы помешать туристам делать фото 06:39 653
- Чиновник осушил водоём из-за упавшего туда смартфона 05:50 719
- Гала-концерт с участием казахстанских звёзд прошёл в Актобе 04:10 817
- Гонщик "Астаны" завершил карьеру победой на заключительном этапе "Джиро д’Италия" 03:38 638
- Полковник с семьёй погибли при пожаре в Караганде: уголовное дело закрыто 02:55 2415
- Эрдоган благодарит избирателей за возможность руководить Турцией ещё пять лет 01:27 563
- Cистемы образования оказались не готовы к ChatGPT — ЮНЕСКО 00:19 971
- Гонки без правил устроили в Астане 28.05.2023 827
- Места тушения лесного пожара в области Абай посетила министр экологии 28.05.2023 621
- Памятник Абаю в Париже стал местом встреч этнических казахов 28.05.2023 657
- В Турции стали известны первые предварительные итоги второго тура голосования 28.05.2023 860
- "Какая боль"... Неожиданно завершился матч "Астана — Атырау" в КПЛ 28.05.2023 993
- На Netflix подали в суд за цвет кожи главной героини фильма о Клеопатре 28.05.2023 1166
- Пожар на территории "Казахфильма" потушили в Алматы 28.05.2023 949
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 1350
- Теннисистка из Казахстана разгромом выиграла турнир в Сербии 28.05.2023 1660
- Древнее городище обнаружено в Жамбылской области 28.05.2023 1065
- Жарким и ветреным будет понедельник в Казахстане 28.05.2023 638
- Конец пандемии СOVID-19: Казахстан отменил все "коронавирусные" постановления 28.05.2023 853
- Соревнования по волейболу сидя стартовали в Актобе в рамках Паралимпийских игр 28.05.2023 667
- Животноводы из Жетысу планируют кооперацию 28.05.2023 775
- "Платок — это не чужая культура". Международный показ скромной моды прошёл в столице 28.05.2023 3962
- Редкая панда-альбинос попала в объективы камер в Китае 28.05.2023 1107
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 28355
- Землетрясение в Афганистане зафиксировали сейсмологи в Алматы 28.05.2023 787
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 3123
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 1145
- В Швейцарии парализованному мужчине вживили импланты. Теперь он может ходить 28.05.2023 1062
- Строительство двух студенческих общежитий затянули в Петропавловске 28.05.2023 685
- В Турции стартовал второй тур президентских выборов 28.05.2023 906
- Трёхлетняя девочка выпала из окна на десятом этаже в Астане 28.05.2023 1106
- В Индии чиновник осушил водоём из-за упавшего в воду смартфона 28.05.2023 1186
- На набережной в Павлодаре будут показывать мультфильмы 28.05.2023 1567
- Бибисара Асаубаева завершила Гран-при Никосии матчем с гроссмейстером 28.05.2023 1227
- Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана 28.05.2023 808
- Житель Атырау нашел пропавшего полвека назад друга, прочитав заметку в газете 28.05.2023 1068
- В Шымкенте массово гибнут деревья 28.05.2023 821
- В жару сельчане Костанайской области остались без воды 28.05.2023 808
- Смешное видео с полицейскими на самокатах оказалось фейком 28.05.2023 1000
- 100 кг незаконно выловленной рыбы изъяли у пенсионера в Жетысу 28.05.2023 1013
- Казахстанец завоевал медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике 28.05.2023 1062
- 12 детских оздоровительных лагерей действуют в Абайской области 28.05.2023 785
- Жители 35 сел области Абай живут без качественной воды 28.05.2023 717
- LOADING...
Нужно перейти на самообеспечение отечественной молочной продукцией - Токаев
Касым-Жомарт Токаев во время рабочего визита в Северо-Казахстанскую область высказался о производстве молочной продукции в стране. Глава государства отметил, что СКО есть все возможности для увеличения объёмов производства продукции животноводства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы такие производства, безусловно, будем поддерживать. Льготное кредитование через социально-предпринимательские корпорации оправдывает себя. С точки зрения финансирования проблем здесь не будет. Нам нужно полностью перейти на самообеспечение отечественной молочной продукцией по всей стране", – отметил глава государства во время посещения фермы "Қызылжар-сүт", где его ознакомили работой доильного цеха и откормочной площадки.
Фото пресс-службы Акорды
Президенту презентовали технологию производства молока, применяемую в данном комплексе. Первый этап работы товарно-молочной фермы был запущен в 2020 году. В прошлом году были выделены субсидии на 366 миллионов тенге, а из Германии завезено поголовье симментальской и голштинской пород. Сейчас ферма обеспечивает постоянной работой 60 местных жителей.
Фото пресс-службы Акорды
Президент побеседовал с руководителями агропромышленных предприятий и рабочими. По их словам, в результате всесторонней поддержки со стороны государства развитие животноводства в Северо-Казахстанской области получило новый импульс.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил сельских тружеников за добросовестный труд и значительный вклад в развитие страны и обеспечение населения продовольствием.
Глава государства дал руководству области поручение по дальнейшему развитию молочного животноводства путём ввода новых ферм и увеличения мощности существующих комплексов.
Фото пресс-службы Акорды
Отмечается, что на сегодняшний день в СКО ежегодно производят более 650 тысяч тонн молока, или 10 процентов от республиканского объема. За последние пять лет в области введено 30 молочных ферм с общей численностью поголовья 16,5 тысячи коров. С этого года для открытия 17 молочно-товарных ферм дополнительно выделят 54,9 миллиарда тенге. В рамках Комплексного плана развития через СПК "Солтүстік" профинансировано 35 проектов на сумму 35 миллиардов тенге. При поддержке государства созданы 21 молочно-товарная ферма и две птицефабрики. В ближайшее время в эксплуатацию введут ещё одну птицефабрику. Также продолжается расширение ТОО "EMC-Агро" до 200 тысяч голов. На данном предприятии дополнительно будут созданы 180 рабочих мест. Также начата реализация проектов по строительству маслоэкстракционного завода, теплиц, поливному земледелию, разведению племенных овец.
-
Trend news
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 16:11 858
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 15:31 196
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 15:10 279
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 13:13 743
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 12:32 685
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 11:21 851
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 1350
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 28293
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 3107
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 1144
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 1182
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 9693
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 1224
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1209
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 1153
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 933
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 1895
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1040
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 2269
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 956
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 1243
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 1083
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 1292
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 16096
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 1681
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 1225
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 4084
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 1945
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 2710
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 3494
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 6232
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 2102
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 1805
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5020
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 3387
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 3991
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 2490
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 2426
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 1995
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 1952
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2021
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 1794
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7163
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 2064
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 2045
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 10774
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 2430
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 2197
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 9901
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2635
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 2237
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 2162
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 2132
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 3378
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 2333
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 2900
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2549
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 3010
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 2673
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2664
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 3024
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2531
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 2219
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6589
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2507
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 3084
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2660
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 3027
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 3044
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 2690
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 3501
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 10500
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 4332
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 3913
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 2982
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 3164
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 4899
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 3282
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 3248
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 4465
-
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 16:10 103
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 10:22 473
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 831
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1125
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1131
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 1437
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1099
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1106
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1217
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 1733
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 1541
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 1509
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1205
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2057
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1587
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 1885
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2276
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2088
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1826
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2189
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1848
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 1986
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2024
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2243
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2443
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2007
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2204
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2052
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2055
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2007
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2305
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2357
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2171
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2456
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2438
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2344
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 4352
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3075
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3107
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3347
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3335
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3134
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3056
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4265
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3042
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3251
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3608
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3458
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3562
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3207
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3762
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3353
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3711
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3361
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3494
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 5169
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3760
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3924
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 4169
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4482
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4508
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 5158
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5646
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 4902
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 5150
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 5150
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5501
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 5358
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 5267
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5426
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5695
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5601
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 7173
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 6368
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6608
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6673
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 7374
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 6446
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 6330
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 6537