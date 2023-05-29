Нужно перейти на самообеспечение отечественной молочной продукцией - Токаев

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев во время рабочего визита в Северо-Казахстанскую область высказался о производстве молочной продукции в стране. Глава государства отметил, что СКО есть все возможности для увеличения объёмов производства продукции животноводства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы такие производства, безусловно, будем поддерживать. Льготное кредитование через социально-предпринимательские корпорации оправдывает себя. С точки зрения финансирования проблем здесь не будет. Нам нужно полностью перейти на самообеспечение отечественной молочной продукцией по всей стране", – отметил глава государства во время посещения фермы "Қызылжар-сүт", где его ознакомили работой доильного цеха и откормочной площадки.

Фото пресс-службы Акорды

Президенту презентовали технологию производства молока, применяемую в данном комплексе. Первый этап работы товарно-молочной фермы был запущен в 2020 году. В прошлом году были выделены субсидии на 366 миллионов тенге, а из Германии завезено поголовье симментальской и голштинской пород. Сейчас ферма обеспечивает постоянной работой 60 местных жителей.

Фото пресс-службы Акорды

Президент побеседовал с руководителями агропромышленных предприятий и рабочими. По их словам, в результате всесторонней поддержки со стороны государства развитие животноводства в Северо-Казахстанской области получило новый импульс.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил сельских тружеников за добросовестный труд и значительный вклад в развитие страны и обеспечение населения продовольствием.

Глава государства дал руководству области поручение по дальнейшему развитию молочного животноводства путём ввода новых ферм и увеличения мощности существующих комплексов.

Фото пресс-службы Акорды

Отмечается, что на сегодняшний день в СКО ежегодно производят более 650 тысяч тонн молока, или 10 процентов от республиканского объема. За последние пять лет в области введено 30 молочных ферм с общей численностью поголовья 16,5 тысячи коров. С этого года для открытия 17 молочно-товарных ферм дополнительно выделят 54,9 миллиарда тенге. В рамках Комплексного плана развития через СПК "Солтүстік" профинансировано 35 проектов на сумму 35 миллиардов тенге. При поддержке государства созданы 21 молочно-товарная ферма и две птицефабрики. В ближайшее время в эксплуатацию введут ещё одну птицефабрику. Также продолжается расширение ТОО "EMC-Агро" до 200 тысяч голов. На данном предприятии дополнительно будут созданы 180 рабочих мест. Также начата реализация проектов по строительству маслоэкстракционного завода, теплиц, поливному земледелию, разведению племенных овец.