Нужно максимально сконцентрироваться на устранении торговых барьеров в ЕАЭС — Алихан Смаилов

Предложения по дальнейшему укреплению сотрудничества стран ЕАЭС в приоритетных отраслях экономики озвучил премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета в "расширенном" составе, прошедшем в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

В мероприятии приняли участие премьер-министры Армении Никол Пашинян и Беларуси – Роман Головченко, председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, а также представители государств-наблюдателей ЕАЭС: премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил положительную динамику экономических показателей Организации по итогам прошлого года. Так, объем промышленного производства составил $1,5 триллиона, в том числе в Казахстане – более $100 миллиардов с ростом на 1,1 процента. Кроме того, более чем на 5 процентов вырос объем выпуска сельскохозяйственной продукции (в РК – свыше 9 процентов).

"Вместе с тем, считаю, что данные показатели не соответствуют реальному потенциалу Евразийского экономического союза. Нам необходимо максимально сконцентрироваться на практической реализации мероприятий Стратегии развития до 2025 года и договора о ЕАЭС. В первую очередь – это устранение барьеров во взаимной торговле", - сказал он.

По словам премьер-министра, в данном направлении все еще сохраняются элементы таможенного контроля на внутренних границах, фактически отсутствует национальный режим в госзакупках, широко применяются санитарные, ветеринарные и другие ограничения. Все это не дает бизнесу в полной мере ощутить преимущества ЕАЭС.

В этой связи придать импульс развитию транзитного потенциала и укреплению кооперационных связей может формирование бесшовных торговых потоков на пространстве Союза, а также ускоренная автоматизация информационного обмена.

Алихан Смаилов подчеркнул, что в целом дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции Казахстан видит в создании и реализации конкретных экономических проектов. При этом, по его мнению, нужно уделить достаточное внимание договоренностям в области судоходства, транзита, доступа к инфраструктуре, цифровизации госзакупок, а также полноценного функционирования рынков алкоголя и табака.

"Это далеко не полный перечень вопросов, которые требуют решения", - отметил он.

Премьер-министр также обозначил важность принятия системных мер по обеспечению доступности продуктов питания для населения. Это особенно актуально в условиях разрыва производственных цепочек и небывалых заморозков в странах-поставщиках ранних овощей и фруктов, что уже привело к существенному росту цен на рынках продтоваров.

"Нужно фокусироваться на создании и финансировании совместных проектов по производству продуктов питания. В частности, тепличных хозяйств, откормочных площадок, торговой и складской инфраструктуры. Применяемые при этом фитосанитарные, ветеринарные и технические меры не должны создавать искусственных барьеров во взаимной торговле", - подчеркнул Алихан Смаилов.

Кроме того, по его словам, на фоне структурных изменений торговли стран ЕАЭС необходимо решать вопросы ускоренного перемещения товаров внутри Союза без лишних формальностей. В качестве примера глава правительства привел казахстанскую систему прослеживаемости товаров.

"В этой связи предлагаем предоставить возможность доплаты разницы сумм таможенных пошлин в отношении казахстанских изъятий. Отмечу, что такая возможность предусмотрена у других стран. Это, в том числе, даст дополнительные поступления в виде распределяемых таможенных пошлин. Прошу Комиссию проработать данный вопрос", - сказал премьер-министр.

В заключение Алихан Смаилов призвал страны Союза ускорить интеграцию национальных информсистем, что позволит снять значительную часть барьеров во взаимной торговле и активизировать процессы транзита и внешней торговли.

"Мы создали ЕАЭС как открытое, равноправное интеграционное объединение, основанное на поиске компромиссных взаимовыгодных решений. Уверены, что реализация фундаментальных принципов Объединения в полной мере позволит использовать совместный потенциал для повышения благосостояния народов наших стран", -заключил он.

По итогам заседания ЕМПС главы правительств стран ЕАЭС подписали ряд документов касательно обеспечения устойчивого экономического развития, осуществления ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок продовольствия, развития интегрированной информационной системы и др.