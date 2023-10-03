Нужно ли вакцинироваться от гриппа беременным, рассказали в Минздраве

Кампания иммунизации против гриппа стартовала в Казахстане

В Казахстане с 1 октября стартовала кампания иммунизации против гриппа для всего взрослого населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство здравоохранения РК.

Кампания иммунизации против гриппа в Казахстане также касается беременных женщин. В связи с этим, министерство подготовило ответы на часто задаваемые вопросы по вакцинации.

Можно ли делать вакцинацию от гриппа во время беременности?

Вакцинация беременных против гриппа выполняется во многих странах Европы и Америки уже более 20 лет, при этом её иммунологическая эффективность достигает 70 – 85%.

При вакцинации беременных против гриппа, прежде всего, преследуется цель устранить или ограничить возможность реализации инфекции в случае эпидемического контакта женщины с больным человеком.

Беременные женщины составляют группу высокого риска по неблагоприятному течению респираторных инфекций, среди которых грипп является лидирующим заболеванием, часто заканчивающимся трагично для самой беременной и её будущего ребёнка.

У беременных женщин намного чаще отмечаются осложнения гриппа: вирусные, бактериальные пневмонии и воспаление легких смешанной этиологии, синусит, бронхит, отит, пиелонефрит и т. п.

При тяжелом течении болезни, которое также отмечается у беременных значительно чаще, могут развиться осложнения сердечно-сосудистой системы. Также на фоне гриппа нередко обостряются заболевания эндокринной системы (сахарные диабеты), мочевыводящей системы (нефрит, цистит), наблюдаются эпизоды бронхиальной астмы.

Помимо более тяжелого течения заболевания и осложнений грипп у беременных может повлечь угрозу преждевременных родов, самопроизвольное прерывание беременности. На ранних сроках вирус гриппа и некоторые медикаментозные препараты могут негативно влиять на закладывающиеся органы и системы плода, а на поздних сроках вынашивания вирус, проникший через плацентарный барьер, может вызвать грипп у ребенка.

В поствакцинальном периоде происходит формирование специфического протективного иммунитета у женщин с последующей трансплацентарной защитой плода и новорождённого.

Вакцинация позволяет формировать антитела против гриппа, которые передаются ребенку и служат защитой от заражения в течение первых 6 месяцев жизни.

Противопоказания к вакцинации от гриппа при беременности.

Абсолютным противопоказанием является наличие аллергической реакции на куриный белок, а также индивидуальная непереносимость компонентов вакцин.

К относительным противопоказаниям, которые необходимо оценивать для каждой женщины отдельно, относятся аллергии на различные группы антибиотиков, аллергическая реакция при предыдущей вакцинации.

К временным противопоказаниям, при которых необходимо перенести срок вакцинации до периода полного здоровья, относятся респираторные заболевания, обострение соматических болезней, аллергий, гестозы второго и третьего триместра.

Не рекомендуется вакцинация против гриппа на ранних сроках (в первом триместре до формирования плаценты до 13 недель беременности).

Когда лучше всего делать вакцинацию при беременности и при планировании зачатия?

Ежегодная профилактическая вакцинация до зачатия помогает избежать опасности заболевания в сезон повышенной вирусной нагрузки.

Беременным рекомендуется вакцинация от гриппа в начале второго триместра, особенно, если беременность протекает в сезонный период эпидемий.

При планировании беременности вакцинацию осуществляют за 1 месяц до попытки зачатия. Необходимо помнить, что срок действия вакцинации составляет около 12 месяцев.

Вакцинацию проводят на фоне полного здоровья и не ранее, чем через 2 недели после перенесенного вирусного или бактериального заболевания.

Недомогание в день вакцинации – повод для обследования у врача и переноса даты вакцинации.

Несмотря на то, что действие вакцины не является абсолютной защитой от заражения вирусом, в случае возникновения болезни клиническая картина у пациентов, в том числе у беременных женщин, отличается менее выраженными симптомами, легкими формами заболеваний, редкими осложнениями.

Решение о вакцинации принимается беременной женщиной самостоятельно после предоставления ей лечащим врачом полной информации об особенностях течения заболевания, риске осложнений, о пользе и возможных осложнениях вакцинации.

Перед вакцинацией беременная должна обязательно быть акушером-гинекологом и ей выдается на руки заключение об отсутствии противопоказаний к вакцинации.

После осмотра акушера-гинеколога беременная женщина осматривается участковым врачом терапевтом (ВОП) поликлиники и ей выдается на руки заключение об отсутствии противопоказаний к вакцинации.

С заключениями врачей акушера-гинеколога и терапевта беременная женщина обращается в прививочный кабинет поликлиники по месту жительства для проведения вакцинации.

Своевременное вакцинирование от гриппа помогает защитить не только мать, но и малыша, и рекомендуется практически всем беременными и планирующим ребенка женщинам.