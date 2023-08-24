Нужна как воздух: в Костанае третий год не могут достроить школу

Школу в активно развивающемся микрорайоне "Береке" в Костанае начали строить в 2021 году, однако до сих пор не сдали в эксплуатацию, передает корреспондент BaigeNews.kz. Работы на объекте идут с опозданием из-за возникших в 2022 году проблем с финансированием.

Сейчас идет завершение кладки третьего этажа, заливается армопояс спортзала и блока столовой. Параллельно идут работы по благоустройству земельного участка. Но уже понятно, что к 1 сентября школу сдать не успеют. Заказчик – управления строительства – озвучил новые сроки – конец этого года.

"Строительство началось в мае 2021 года. Был заключен договор с компанией из Туркестанской области. Срок строительства изначально был определен на май 2023 года. Но в связи с корректировкой проекта продлен срок до декабря текущего года", - пояснил заместитель руководителя управления строительства Багдат Муханов.

Корректировка была вынужденной. ПСД разрабатывалась в 2020 году, и спустя два года из-за резкого подорожания стройматериалов стала не актуальной. Подрядчику просто не хватило денег, чтобы достроить объект. В итоге работы остановились в декабре прошлого года, а в бюджете начали искать средства на корректировку проекта и продолжение работ. Положительное заключение экспертизы вышло 18 мая и стройку удалось возобновить.

Но проект сильно подорожал. Если изначальная его стоимость была 1,8 млрд тенге, то теперь она выросла до 3 млрд. Львиную долю средств на продолжение строительства выделило министерство просвещения. А все потому, что проект для города действительно важный. На пять активно строящихся микрорайонов Костаная есть всего три школы. Одна из них – имени Абая – переполнена в полтора раза.

"Мы переехали из Мендыкаринского района в прошлом году, потому что в нашем селе закрыли школу. Поблизости есть школа им. Абая, но попасть туда мы не сразу смогли. Год возила внука в учебное заведение в другом районе города, это где-то 15 автобусных остановок. В этом году место в школе рядом с домом нам все же выдали. И подумать не могли, что это такая проблема. Действительно, микрорайоны активно строятся, а учиться по факту негде", - сетует пенсионерка Нагима Кошжанова.

"Мы учимся в центре города, потому что не смогли попасть в школы поблизости. В 2021 году классный руководитель сына рассылал в группе сообщение, что в микрорайоне "Береке" строится школа со смешанным языком обучения и составлял примерные списки из желающих перевестись по месту жительства в новое учебное заведение. Мы тогда так обрадовались, потому что возить ребенка далеко очень неудобно. Но школу до сих пор не построили. Пытались перевестись в школу им. Абая, но там нам сказали, что мест нет, в классах и без того по 35 человек", - говорит жительница Костаная Асем Коркембаева.

В отделе образования Костаная подтвердили: разгрузить школу им. Абая могло бы новое учебное заведение в микрорайоне "Береке". Однако стройка там еще идет, а потому возник дефицит ученических мест. При проектной мощности в 1200 детей, в школе им. Абая учатся 2000 человек.

"Сеть организаций образования Костаная включает в себя 36 общеобразовательных школ. Контингент их ежегодно увеличивается. Если, к примеру, два года назад количество учащихся общеобразовательных школ с 1 по 11 классы составляло чуть более 30 тысяч детей, то на сегодняшний день это порядка 34 тысяч человек. Наверное, говорить о дефиците ученических мест в общем по городу Костанаю будет неправильно, потому что перегруженность школ наблюдается лишь в некоторых районах города", - пояснила руководитель аналитического сектора отдела образования Костаная Умсун Бектурганова.

В переполненной школе им. Абая организовали двухсменное обучение, чтобы как-то решить проблему. Только первых классов в этом году целых шесть. Набирают через образовательную платформу "Сакура" - три человека по месту жительства и один из другого района. Всего же по информации управлении образования, в этом году впервые переступят порог школы свыше 10 тысяч первоклассников, а в целом по области сядут за парты около 112 тысяч школьников.

"В целях недопущения дефицита ученических мест до конца текущего года в соответствии с заключенными договорами ведется строительство трех школ на 1 980 мест: в областном центре в микрорайоне "Береке" на 980 мест, в микрорайоне "Кунай" на 900 мест, в селе Енбек Костанайского района на 100 мест", - сообщила заместитель руководителя управления Данагуль Сюндикова.

И если со строительством школы в Костанае затянули, то чиновники от образования пообещали, что ремонты на всех объектах закончат в срок. Всего в этом году предусмотрен ремонт 163 организаций образования на общую сумму 6,2 млрд тенге. В том числе, капитально будут отремонтированы 18 объектов, а текущий ремонт сделают на 145 объектах.

"На одном объекте – это Пешковская средняя школа – капитальный ремонт завершен. На одиннадцати работы закончим до конца августа. Текущий ремонт завершен в 92 организациях, а в 51 работы завершатся до 25 августа", - подчеркнула Данагуль Сюндикова.

Чиновники от образования заверили, что и предстоящий отопительный сезон пройдет без эксцессов. Общая потребность в твердом топливе на новый учебный год составляет почти 67 тысяч тонн угля, на это из бюджета выделено 1,1 млрд тенге. Поставлено в школы уже 66 процентов твердого топлива.

Фото: Рената Актаева.