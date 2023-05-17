Нуржан Нуржигитов вручил ключи от квартир призёрам чемпионата мира по боксу

В Таразе с почестями встретили чемпиона мира по боксу Асланбека Шымбергенова, серебряного призёра мирового первенства Дулата Бекбауова и их тренеров, передаёт BaigeNews.kz.

Честь страны в составе национальной мужской сборной Казахстана по боксу в столице Узбекистана защищали 13 спортсменов, из них двое - уроженцы Жамбылской области: Дулат Бекбауов в весовой категории 67 кг и капитан команды Асланбек Шымбергенов в весовой категории 71 кг.

Глава региона поздравил спортсменов с яркой победой на прошедшем мировом первенстве.

"Жамбылские боксёры в очередной раз доказали, что жамбылская школа бокса является одной из сильнейших, успешно выступив на чемпионате мира. Свою лепту в историю развития этого вида спорта внесли Серик Конакбаев, Болат Жумадилов, Ермахан Ибраимов, Болат Ниязымбетов, Бахтияр Артаев, Гани Жайлауов, Олжас Саттибаев, Абильхан Аманкул. Асланбек и Дулат достойно продолжают их путь.

В 1999 году на чемпионате мира в Хьюстоне (США) Болат Жумадилов завоевал золотую медаль, а 24 года спустя Асланбек Шымбергенов повторил достижение звезды казахстанского спорта. Для нас это большая гордость и большая радость. Немалый вклад в это дело внесли наставники - заслуженный тренер РК Нурлан Акурпеков и тренер Ермек Ертаев", - отметил Нуржан Нуржигитов и также выразил признательность родителям боксёров.

Глава региона пожелал спортсменам удачи на предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже.

Аким области вручил чемпиону мира Асланбеку Шымбергенову ключи от трёхкомнатной квартиры, его личному тренеру Ермеку Ертаеву - сертификат на 5 000 000 тенге.

Серебряному призёру чемпионата мира Дулату Бекбауову вручили ключи от двухкомнатной квартиры, его личному тренеру Нурлану Акурпекову - сертификат на 3 000 000 тенге.

В ходе торжественного мероприятия с поздравлениями выступил общественный деятель, первый президент Жамбылской областной федерации бокса Кайрат Шотбаков.

Асланбек Шымбергенов поделился впечатлениями от победы в чемпионате мире и поблагодарил всех болельщиков.