Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанцам

"Сложно выразить словами мою благодарность за тёплые слова поддержки и искренние пожелания, которые вы высказали мне в связи с безвременной кончиной моего брата. В этот трудный момент ваша поддержка стала для меня источником силы и жизненной энергии. Потеря близкого человека всегда боль, которую сложно унять. Брат был для меня не только родным человеком, но и верным другом. Он давно тяжело болел, но никогда не показывал нам свои страдания. Но мы всё прекрасно понимали…", - говорится в сообщении на сайте nazarbayev.kz.

Назарбаев упомянул, что за последние дни на его имя пришло большое количество писем и телеграмм, а также откликов в соцсетях.