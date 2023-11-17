Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанцам
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к соотечественникам со словами благодарности, передаёт BaigeNews.kz.
"Сложно выразить словами мою благодарность за тёплые слова поддержки и искренние пожелания, которые вы высказали мне в связи с безвременной кончиной моего брата. В этот трудный момент ваша поддержка стала для меня источником силы и жизненной энергии. Потеря близкого человека всегда боль, которую сложно унять. Брат был для меня не только родным человеком, но и верным другом. Он давно тяжело болел, но никогда не показывал нам свои страдания. Но мы всё прекрасно понимали…", - говорится в сообщении на сайте nazarbayev.kz.
Назарбаев упомянул, что за последние дни на его имя пришло большое количество писем и телеграмм, а также откликов в соцсетях.
"Свои сопереживания и пожелания крепости духа мне прислали ряд глав государств и правительств, видных политических и общественных деятелей, представители депутатского и дипломатического корпусов, духовенства и бизнес-сообщества страны, а также мои соратники и граждане Казахстана. Ваши добрые слова стали настоящим утешением для меня и моей семьи. И я от всего сердца благодарю каждого из вас за заботу и понимание, за каждый жест доброты, за готовность быть с нами в этот трудный момент. Большое спасибо всем вам за вашу теплоту и искренность", - заключил Назарбаев.
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