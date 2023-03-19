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Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Сегодня, 12:15
269
Сегодня, 12:15
269

Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на парламентских выборах,  передаёт BaigeNews.kz

Он приехал на избирательный участок №393, расположенный в здании театра Astana Opera.

После того, как опустил бюллетень в урну для голосования, Назарбаев поздоровался с журналистами и поздравил казахстанцев с Наурызом, пожелал им благополучия и радости.

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#выборы #Мажилис #Назарбаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:15
269
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