Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на парламентских выборах, передаёт BaigeNews.kz.

Он приехал на избирательный участок №393, расположенный в здании театра Astana Opera.

После того, как опустил бюллетень в урну для голосования, Назарбаев поздоровался с журналистами и поздравил казахстанцев с Наурызом, пожелал им благополучия и радости.