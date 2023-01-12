Нурсултан Назарбаев больше не будет почетным сенатором - Ашимбаев

Звание почетного сенатора, которое принадлежало бывшего президенту Казахстана, убрали из регламента верхней палаты парламента, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил спикер Сената Маулен Ашимбаев.

"Есть решение Конституционного суда. Завтра мы примем решение о том, чтобы поставить на утрату закон "О Первом Президенте Елбасы". В дальнейшем вопрос был по званию почётный сенатор. Учитывая, что из Конституции это убрали. Сейчас закон готовится на то, чтобы поставить его на утрату. Звание почётный сенатор мы убрали из нашего регламента. Всё это - действия, которые осуществляются по итогам общенационального референдума", - сказал он.