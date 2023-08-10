  • 10 Августа, 18:31
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Нурлану Масимову вынесли приговор в Павлодаре

Сегодня, 16:26
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фото из открытых источников Сегодня, 16:26
Сегодня, 16:26
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Фото: фото из открытых источников

Приговор озвучили экс-начальнику ДП Павлодарской области Нурлану Масимову, его бывшему заместителю и бизнесмену. Генерал-майора признали виновным по трём статьям и назначили 10 лет лишения свободы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Нурлана Масимова сегодня признали виновным в коррупционных преступлениях, а также в незаконном пересечении государственной границы. По совокупности статьей ему назначили 10 лет колонии, лишили звания генерал-майор, возможности работать на госслужбе. При этом должны конфисковать дом в посёлке Акши Алматинской области, в доход государства он также должен внести 16 миллионов тенге. 

Бывшего замначальника ДП Павлодарской области Сиразидимова также признали виновным и назначили 8 лет лишения свободы и звания полковник полиции. 

Третьему фигуранту дела назначили 7 лет колонии и конфисковали две машины.

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