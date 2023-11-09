Нурлану Масимову не разрешили участвовать офлайн в суде Павлодара

На заседании в павлодарском областном суде сегодня для Нурлана Масимова, а также еще двух фигурантов уголовного дела личное присутствие не организовали. В зале собрались адвокаты, прокурор, потерпевшая сторона, а вот обвиняемых подключили по онлайн связи, что и стало поводом для возмущений с их стороны, передает корреспондент BaigeNews.kz из зала суда.

Напомним, в суде первой инстанции трем подсудимым вынесли наказание в виде лишения свободы. Бывший глава павлодарской полиции получил 10 лет колонии, Сиразидимов, работавший заместителем начальника, получил 8 лет. На скамье подсудимых оказался и бизнесмен, который и якобы и давал взятки, ему назначили 7 лет лишения свободы.

Сегодня в павлодарском областном суде, спустя почти 3 месяца после оглашения вердикта суда присяжных, приступили к рассмотрению апелляционной жалобы. При этом у Нурлана Масимова перед началом оказалось две просьбы: предоставить время для того, чтобы завершить ознакомление с видеозаписью с заседаний первой инстанции и пустить на заседание всех обвиняемых не онлайн. Апеллировали тем, что связь плохая, толком ничего не слышно, что происходит в зале. Против этого высказался только государственный обвинитель, его мнение решила поддержать судебная коллегия.