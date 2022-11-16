Нурлан Байбазаров возглавил Банк развития Казахстана

Фото: АО "Банк развития Казахстана"

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" назначил Байбазарова Нурлана Сериковича председателем правления АО "Банк Развития Казахстана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

До нынешнего назначения он возглавлял АО "Фонд Развития промышленности, дочернюю организацию АО "Банк Развития Казахстана". Нового главу БРК коллективу представил председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Канат Шарлапаев:

"Нурлан Байбазаров обладает достаточным опытом работы в финансовых организациях, плодотворно возглавлял Фонд развития промышленности, дочернюю структуру Банка Развития Казахстана. Хотелось бы отметить сильные управленческие компетенции Нурлана Байбазарова, а также большой опыт работы в экономическом блоке Правительства, которые безусловно будут применены в развитии БРК".

Н. Байбазаров родился в 1975 году. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Организация банковского дела". Трудовую деятельность начал в 1997 году в бюджетном департаменте Министерства финансов РК. С 2004 по 2011 годы работал на разных должностях в АО "Банк Развития Казахстана", начиная от начальника управления до управляющего директора. С 2013 по 2016 годы занимал должность директора департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики РК. С 2016 года по нынешний день являлся членом Совета директоров и председателем правления АО "Фонд развития промышленности". Награжден государственной медалью "Ерең еңбегі үшін".