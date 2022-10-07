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  • Нурлан Ауесбаев подал документы на регистрацию кандидатом на выборы президента РК
BaigeNews.kz/Артем Волков 7 Октября, 10:42
919
Фото: BaigeNews.kz/Артем Волков

Нурлан Ауесбаев подал документы на регистрацию кандидатом на выборы президента РК

На рассмотрение документов в ЦИК уйдет от двух до трех дней.

Кандидат в президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев подал документы на регистрацию в Центральную избирательную комиссию, передает BaigeNews.kz

На сайте ЦИК указано:

"7 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены следующие документы Ауесбаева Нурлана Сатыбалдиевича о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан Республиканским общественным объединением "Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана":

  • 1. Выписка из протокола заседания высшего органа Республиканского общественного объединения "Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана" о выдвижении в президенты Республики Казахстан;
  • 2. Заявление Ауесбаева Н.С. о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;
  • 3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
  • 4. Копия документа, удостоверяющего личность;
  • 5. Копия диплома(ов) о высшем образовании".

На рассмотрение документов в ЦИК уйдет от двух до трёх дней. 

"Время покажет, сколько, но я думаю, что хорошие голоса соберём. Да, мы уверены в победе, потому что наша партия руководствуется социально-демакратическим принципом, мы будем бороться с коррупцией и олигархатом. А также за социальную справедливость и в политике и в экономике", — заявил Ауесбаев.

Подробнее о своей программе кандидат от ОСДП расскажет в ближайшее время. 

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#выборы президента #ЦИК #кандидат
Артём Волков Журналист
7 Октября, 10:42
919
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