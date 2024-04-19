Новый закон призван защищать здоровье подрастающего поколения и народа в целом - сенатор

Президент Казахстана подписал долгожданный Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения". Депутат сената Ляззат Калтаева пояснила, в чём важность этого закона, передаёт BaigeNews.kz.

"Первое, это защита наших медицинских работников. Все мы ждём быстрой и качественной помощи, полной отдачи от врачей, требуем исполнения клятвы Гиппократа. Кажется естественным, что врач обязан жертвовать собой во имя пациента. Но что мы видим в то же время? Наши врачи и другие медицинские работники сталкиваются с неуважительным отношением к себе и к своей работе. Они не защищены с юридической, социальной и финансовой стороны. Одна из самых важных профессий в стране нуждается в защите", - написала депутат на своей странице в Instagram.

Новый закон вводит страхование профессиональной ответственности медицинских работников: предоставлены права на получение в приоритетном порядке мест для их детей в дошкольных организациях по месту жительства, защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности, уважительное отношение к профессии, прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу; медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее пяти лет, будет осуществляться единовременная денежная выплата в стократном размере минимальной зарплаты.