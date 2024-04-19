Новый закон призван защищать здоровье подрастающего поколения и народа в целом - сенатор
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Президент Казахстана подписал долгожданный Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения". Депутат сената Ляззат Калтаева пояснила, в чём важность этого закона, передаёт BaigeNews.kz.
"Первое, это защита наших медицинских работников. Все мы ждём быстрой и качественной помощи, полной отдачи от врачей, требуем исполнения клятвы Гиппократа. Кажется естественным, что врач обязан жертвовать собой во имя пациента. Но что мы видим в то же время? Наши врачи и другие медицинские работники сталкиваются с неуважительным отношением к себе и к своей работе. Они не защищены с юридической, социальной и финансовой стороны. Одна из самых важных профессий в стране нуждается в защите", - написала депутат на своей странице в Instagram.
Новый закон вводит страхование профессиональной ответственности медицинских работников: предоставлены права на получение в приоритетном порядке мест для их детей в дошкольных организациях по месту жительства, защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности, уважительное отношение к профессии, прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу; медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее пяти лет, будет осуществляться единовременная денежная выплата в стократном размере минимальной зарплаты.
"Второе, общественность давно бьет тревогу по поводу распространения и лёгкости доступа для наших детей и молодёжи к вейпам. К сожалению, реклама, доступность и недостоверная информация о мнимой безопасности вейпов привела к их широкому распространению даже среди школьников. Законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу. Все нормы обсуждались в Сенате с экспертным и бизнес сообществами, НПО и активистами очень активно и нашли полную поддержку депутатов. Закон призван усилить систему здравоохранения и защищать здоровье нашего подрастающего поколения и народа в целом!" - заключила сенатор.
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