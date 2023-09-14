Новый вице-министр просвещения назначен в Казахстане
Сегодня, 17:43
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Сегодня, 17:43Сегодня, 17:43
133Фото: primeminister.kz
Новым вице-министром просвещения РК стала Наталья Жумадильдаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство
"Постановлением Правительства РК Жумадильдаева Наталья Васильевна назначена первым вице-министром просвещения", - говорится в сообщении.
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