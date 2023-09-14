  • 14 Сентября, 18:14
  • BAIGENEWS

Новый вице-министр просвещения назначен в Казахстане

Сегодня, 17:43
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primeminister.kz Сегодня, 17:43
Сегодня, 17:43
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Фото: primeminister.kz

Новым вице-министром просвещения РК стала Наталья Жумадильдаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство

"Постановлением Правительства РК Жумадильдаева Наталья Васильевна назначена первым вице-министром просвещения", - говорится в сообщении.

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