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Новый телеканал появился в Казахстане
В Астане презентовали новый телеканал "Ассамблея ТВ", передаёт BaigeNews.kz.
Формат телеканала - информационный, культурологический, страноведческий, исторический и развлекательный.
"Информационный ресурс создан, в первую очередь, с целью популяризировать деятельность этнокультурных объединений страны, реализовать госинформполитику. Мы - многонациональная страна, в которой проживают более 100 этносов. Телеканал - это площадка для межэтнических диалогов с целью формирования единства и укрепления согласия дружбы народа Казахстана", - рассказала генеральный продюсер телеканала Саида Укибаева.
Новое медиа вещает на платформе АО "Казахтелеком" в пакете ID TV, республиканский охват. Также доступно в мобильном приложении "TV+".
Особенность телеканала в том, что трансляции идут не только на казахском и русском языках.
Эфирная сетка включает новости Ассамблеи народа Казахстана, культурно-развлекательные программы, спецпроекты этнокультурных объединений. Среди них - программа "История успеха", где показывают документальные фильмы о создании предприятий, личностях и их достижениях. Также есть кулинарная передача - "Кухня народов мира".
Учредителем телеканала является Роман Альманский, казахстанский продюсер, радио- и телеведущий.
На презентации член депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана Закиржан Кузеев высказал своё мнение о концепции телеканала.
"Мы долгое время ждали своё телевидение, всегда хотели, чтобы оно освещало традиции, устои каждой национальности. Я думаю, необходимость давно назрела. Думаю, новый канал нужно его больше рекламировать. Я бы предложил делать акцент на те посёлки, районы, где живут много этносов. Знаю, что у каждой национальности есть прекрасные свадебные традиции. Другим этносам было бы интересно это увидеть", - считает он.
Заместитель главы Управления внутренней политики Астаны Ляззат Кусаинова рассказала, какие программы хотела бы видеть на телеканале.
"Для того, чтобы привлекать культурные объединения к работе этого канала, считаю, должны быть определённые квалификационные требования. Это не должно быть на уровне самодеятельности, нужна профессиональная демонстрация особенностей этноса, творчества, менталитета. Ещё одна сторона работы Ассамблеи - это координация благотворительной деятельности. У нас очень много людей, занимающихся благотворительностью. Молодёжь занимается волонтёрской деятельностью, поэтому этот пласт работы должен быть отражён в трансляциях", - сказала она.
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