Новый телеканал появился в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

В Астане презентовали новый телеканал "Ассамблея ТВ", передаёт BaigeNews.kz.

Формат телеканала - информационный, культурологический, страноведческий, исторический и развлекательный.



"Информационный ресурс создан, в первую очередь, с целью популяризировать деятельность этнокультурных объединений страны, реализовать госинформполитику. Мы - многонациональная страна, в которой проживают более 100 этносов. Телеканал - это площадка для межэтнических диалогов с целью формирования единства и укрепления согласия дружбы народа Казахстана", - рассказала генеральный продюсер телеканала Саида Укибаева.

Новое медиа вещает на платформе АО "Казахтелеком" в пакете ID TV, республиканский охват. Также доступно в мобильном приложении "TV+".

Особенность телеканала в том, что трансляции идут не только на казахском и русском языках.



Эфирная сетка включает новости Ассамблеи народа Казахстана, культурно-развлекательные программы, спецпроекты этнокультурных объединений. Среди них - программа "История успеха", где показывают документальные фильмы о создании предприятий, личностях и их достижениях. Также есть кулинарная передача - "Кухня народов мира".

Учредителем телеканала является Роман Альманский, казахстанский продюсер, радио- и телеведущий.

На презентации член депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана Закиржан Кузеев высказал своё мнение о концепции телеканала.

"Мы долгое время ждали своё телевидение, всегда хотели, чтобы оно освещало традиции, устои каждой национальности. Я думаю, необходимость давно назрела. Думаю, новый канал нужно его больше рекламировать. Я бы предложил делать акцент на те посёлки, районы, где живут много этносов. Знаю, что у каждой национальности есть прекрасные свадебные традиции. Другим этносам было бы интересно это увидеть", - считает он.

Заместитель главы Управления внутренней политики Астаны Ляззат Кусаинова рассказала, какие программы хотела бы видеть на телеканале.