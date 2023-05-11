Новый стандарт расследования уголовных преступлений внедряют в Астане и Косшы

Фото: polisia.kz

В рамках цифровизации и дебюрократизации работы полицейских на базе столичного управления полиции района "Сарыарка" и отдела полиции города Косшы Акмолинской области министерство внутренних дел запустило пилотный проект "Полицейское расследование", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Формат обеспечивает оперативность расследования, минимизирует риски злоупотреблений и нарушений прав, защищает от фальсификации доказательств, повышает объективность и качество расследования. Для полицейских он удобен тем, что он исключает протоколирование следственных действий и экономит время расследования.

В протоколе полицейскому достаточно будет отразить информацию о применении технических средств, времени проведения, а также краткое изложение данных. Это позволит перейти на видеоформат полицейского расследования, где любой сотрудник, прибывший первым на место преступления, может составить отчёт.

"Внедрение краткого протокола позволит в пять раз сократить время производства следственного действия. Видеозапись будет прилагаться к уголовному делу и хранится на цифровых носителях или подгружаться в ЕРДР, если имеется техническая возможность", - говорится в сообщении.

Изменения вступают в силу с 20 мая.