Новый способ борьбы с мошенничеством появился в спецЦОНах Казахстана

Госкорпорация "Правительство для граждан" усовершенствовала методы борьбы с теми, кто хочет обманным путём сдать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее была внедрена система ПДД 3.0. Теперь контролировать процесс тестирования будут ещё с помощью технологии, определяющей зашумленные электромагнитные низкочастотные сигналы.

"Каждый третий недобросовестный кандидат в водители пытается сдать теорию с помощью микронаушников. Для исключения данного факта госкорпорация внедряет детекторы для их обнаружения. В связи с тем, что микронаушники могут быть не более двух миллиметров в диаметре, и их зрительно невозможно увидеть, дополнительно мы внедрили систему, определяющую низкочастотные сигналы. Она распознает наличие микронаушников и может моментально отправить оповещение оператору ЦОН. Также программа автоматически выведет на экран экзаменуемому сообщение о том, что обнаружен микронаушник и тестирование будет прекращено", - сказал зампредседателя правления "Правительство для граждан" Шынгыс Оразалимов.

Все факты использования вспомогательной техники, помощи и подсказок третьих лиц фиксируются госкорпорацией. Результаты экзаменов при этом аннулируются. Повторный допуск к сдаче экзамена возможен только через три месяца.

С момента внедрения системы ПДД 3.0 выявлены 222 факта недобросовестной сдачи экзамена.