Новый российский электромобиль напугал пользователей соцсетей

В московском Политехе (МАМИ) показали универсальную платформу для тестирования систем (мул) электроавтомобиля категории L7, передает BaigeNews.kz.

Как отмечает издание Москич Mag, Amber, машину c таким названием Политех совместно с "Автотором" планирует выпустить в серийное производство не раньше 2025 года. И хотя в Политехе сразу заявили, что дизайн будет другим, поток шуток и мемов в соцсетях уже не остановить.

Все потому, что дизайн, который никто и не планировал представлять, вышел очень запоминающимся. Кто-то из пользователей соцсетей называет машину "опухшей ласточкой". Авто предлагают все-таки запустить в продажу с таким дизайном под брендом "Кринжмобиль".

Москвичи в соцсетях спорят, какую эмоцию испытывает эта машина и какой у нее характер. Она серьезная, загадочная или испуганная? "Какая страшилка, капец", "Страшилище", — пишут комментаторы.

Предположения, что случилось с мордой машины, тоже сыплются одно за другим: "Неудачная ринопластика", "Российские дороги увидел", "Мутация… ".

"Дизайн огонь! Как в том анекдоте: снимусь в фильме ужасов без грима", — комментирует один москвич, который явно в восторге от новинки.

Будущий электромобиль МАМИ обещает выпустить по заказу компании "Автотор" в рамках спецконтракта с Минпромторгом. Машину планируют производить в Калининграде на заводе, где собирали BMW, Kia, Hyundai. Говорят, что все комплектующие будут отечественного производства.