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  • Новый рекорд арт-рынка: бейсбольная карточка ушла за 12,6 миллиона долларов
picryl.com Сегодня, 21:30
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Фото: picryl.com

Новый рекорд арт-рынка: бейсбольная карточка ушла за 12,6 миллиона долларов

Бейсбольная карточка с изображением легендарного Микки Мэнтл из "Нью-Йорк Янкис" стала самым дорогим спортивным лотом, когда-либо проданным на акцуионе, передат BaigeNews.kz со ссылкой на nbcnews.

Карточка с изображением американского бейсболиста была выпущена Topps 1952 году и считается наиболее сохранившейся. Этим объясняется её высокая цена для спортивных коллекционных предметов. Карточка Мэнтла по цене превзошла рекорд, установленный ранее в этом году, когда футболка аргентинского футболиста Диего Марадоны была продана за 9,3 миллиона долларов. 

Американский профессиональный бейсболист, семикратный победитель Мировой серии в составе "Нью-Йорк Янкиз" Микки Мэнтл за свою карьеру заслужил три титула "Самый ценный игрок" Американской лиги и принял участие в 20 Матчах всех звезд.

По словам Криса Айви, директора спортивных аукционов Heritage Auctions, проводившего торги, карточке Мэнтла было суждено стать бестселлером из-за почти идеального состояния и легендарного сюжета. Некоторые рассматривали предметы коллекционирования как защиту от инфляции за последние пару лет, в то время как другие просто вспоминали детские увлечения. 

"Сообразительные инвесторы предвидели грядущую инфляцию — как это и произошло. В результате спортивные памятные вещи стали альтернативой традиционным инвестициям Уолл-стрит или недвижимости, особенно среди представителей поколения X и миллениалов старшего возраста", — сказал Айви.

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#спорт #коллекционер #аукцион #искусство
Сегодня, 21:30
20
Журналист

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