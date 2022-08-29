Новый рекорд арт-рынка: бейсбольная карточка ушла за 12,6 миллиона долларов

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Бейсбольная карточка с изображением легендарного Микки Мэнтл из "Нью-Йорк Янкис" стала самым дорогим спортивным лотом, когда-либо проданным на акцуионе, передат BaigeNews.kz со ссылкой на nbcnews.

Карточка с изображением американского бейсболиста была выпущена Topps 1952 году и считается наиболее сохранившейся. Этим объясняется её высокая цена для спортивных коллекционных предметов. Карточка Мэнтла по цене превзошла рекорд, установленный ранее в этом году, когда футболка аргентинского футболиста Диего Марадоны была продана за 9,3 миллиона долларов.

Американский профессиональный бейсболист, семикратный победитель Мировой серии в составе "Нью-Йорк Янкиз" Микки Мэнтл за свою карьеру заслужил три титула "Самый ценный игрок" Американской лиги и принял участие в 20 Матчах всех звезд.

По словам Криса Айви, директора спортивных аукционов Heritage Auctions, проводившего торги, карточке Мэнтла было суждено стать бестселлером из-за почти идеального состояния и легендарного сюжета. Некоторые рассматривали предметы коллекционирования как защиту от инфляции за последние пару лет, в то время как другие просто вспоминали детские увлечения.