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Новый порог достаточности на 2023 год опубликовал ЕНПФ
ЕНПФ опубликовал новые пороги достаточности для досрочного снятия части пенсионных накоплений на жильё или лечение, которые начнут действовать в Казахстане с 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.
Пороги минимальной достаточноcти пенсионных накоплений начнут действовать с первого января 2023 года и составят:
- для 20-лених - 3 260 000 тенге;
- для 30-летних - 4 580 000 тенге;
- для 40-летних - 6 100 000 тенге;
- для 50-летних - 7 860 000 тенге;
- для 60-62-летних - 9 890 000 тенге.
"Некоторые изменения величин порогов объясняются тем, что при их расчёте используются такие социальные показатели как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются. На 2023 год предусмотрено, что минимальная заработная плата составит 70 тысяч тенге, минимальная пенсия 53 076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 24 341 тенге, прожиточный минимум - 40 567 тенге. Повышены и другие социально-значимые показатели, которые учитываются при расчете порогов", - говорится в сообщении ЕНПФ.
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