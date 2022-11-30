Новый порог достаточности на 2023 год опубликовал ЕНПФ

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ЕНПФ опубликовал новые пороги достаточности для досрочного снятия части пенсионных накоплений на жильё или лечение, которые начнут действовать в Казахстане с 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

Пороги минимальной достаточноcти пенсионных накоплений начнут действовать с первого января 2023 года и составят:

для 20-лених - 3 260 000 тенге;

для 30-летних - 4 580 000 тенге;

для 40-летних - 6 100 000 тенге;

для 50-летних - 7 860 000 тенге;

для 60-62-летних - 9 890 000 тенге.