Новый пассажирский поезд запустят в Казахстане

С 3 сентября АО "Пассажирские перевозки" запустит новое железнодорожное пассажирское сообщение "Астана – Житикара". Маршрут организован по многочисленным просьбам жителей Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Беспересадочные вагоны по направлению "Астана – Житикара" рассчитаны на 104 места и будут курсировать периодичностью через день: отправление по нечётным дням с вокзала Нурлы жол в 19:40, прибытие по чётным дням на станцию "Житикара" в 15:56. Обратное отправление по чётным дням из Житикары в 18:14, прибытие в столицу по нечётным дням в 12:46", - сообщили в компании.