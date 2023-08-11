Новый пассажирский поезд запустят в Казахстане
Сегодня, 19:15
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Сегодня, 19:15Сегодня, 19:15
151Фото: railways.kz
С 3 сентября АО "Пассажирские перевозки" запустит новое железнодорожное пассажирское сообщение "Астана – Житикара". Маршрут организован по многочисленным просьбам жителей Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Беспересадочные вагоны по направлению "Астана – Житикара" рассчитаны на 104 места и будут курсировать периодичностью через день: отправление по нечётным дням с вокзала Нурлы жол в 19:40, прибытие по чётным дням на станцию "Житикара" в 15:56. Обратное отправление по чётным дням из Житикары в 18:14, прибытие в столицу по нечётным дням в 12:46", - сообщили в компании.
Маршрут поезда будет проходить через Кокшетау и Костанай.
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