Новый памятник появился в Астане

В Астане в рамках дней культуры Таджикистана состоялось открытие бюста великого ученого и мыслителя Абу Али ибн Сины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и спорта.

Памятник великому ученому и философу был установлен в парке рядом с улицей А.Храпатого, 9 Алматинского района Астаны.

Бронзовый бюст был изготовлен таджикскими мастерами, а гранитный постамент предоставил столичный акимат. Высота монумента – 3,1 м.