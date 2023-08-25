Новый памятник появился в Астане
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В Астане в рамках дней культуры Таджикистана состоялось открытие бюста великого ученого и мыслителя Абу Али ибн Сины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и спорта.
Памятник великому ученому и философу был установлен в парке рядом с улицей А.Храпатого, 9 Алматинского района Астаны.
Бронзовый бюст был изготовлен таджикскими мастерами, а гранитный постамент предоставил столичный акимат. Высота монумента – 3,1 м.
"Сегодня очень важный день в истории двусторонних отношений наших стран. Имя и труды Ибн Сины известны всему миру, поэтому памятник в его честь подчеркивает глубокую историческую связь между нашими странами. Открытие монумента – это одно из целой череды мероприятий, проходящих в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане. В Астане, Алматы и Шымкенте уже проходят кинопоказы, концерты и выставки. Запланировано проведение сельскохозяйственных ярмарок", — отметил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.
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