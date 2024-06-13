Четырехлетний ребенок утонул в Туркестанской области

Ребенок утонул этим утром в Сарыагашском районе Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

По предварительным данным мальчик остался без присмотра взрослых, упал в воду и утонул.

“Мальчика 2020 года рождения нашли в оросительном канале Ашынау в селе Ынтымак. Тело ребенка обнаружили местными жители”, - говорится в сообщении.

Спасатели просят не оставлять детей без присмотра.