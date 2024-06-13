  • 13 Июня, 23:35
  • BAIGENEWS

Четырехлетний ребенок утонул в Туркестанской области

Сегодня, 22:20
АВТОР
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depositphotos Сегодня, 22:20
Сегодня, 22:20
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Фото: depositphotos

Ребенок утонул этим утром в Сарыагашском районе Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

По предварительным данным мальчик остался без присмотра взрослых, упал в воду и утонул. 

“Мальчика 2020 года рождения нашли в оросительном канале Ашынау в селе Ынтымак. Тело ребенка обнаружили местными жители”, - говорится в сообщении.

Спасатели просят не оставлять детей без присмотра.

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