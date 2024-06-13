Четырехлетний ребенок утонул в Туркестанской области
Сегодня, 22:20
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Сегодня, 22:20Сегодня, 22:20
112Фото: depositphotos
Ребенок утонул этим утром в Сарыагашском районе Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
По предварительным данным мальчик остался без присмотра взрослых, упал в воду и утонул.
“Мальчика 2020 года рождения нашли в оросительном канале Ашынау в селе Ынтымак. Тело ребенка обнаружили местными жители”, - говорится в сообщении.
Спасатели просят не оставлять детей без присмотра.