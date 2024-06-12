Мужчина и внуком погибли из-за упавшего на них дерева

Мужчина погиб вместе с 9-летним внуком из-за упавшего на них дерева в Подмосковье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

Трагедия произошла 12 июня в Щёлкове. Предварительно, мужчина и его внук возвращались с пляжа через парк. В это время поднялся сильный ветер и начался ливень. Мужчина с внуком спрятались под деревом. Оно обрушилось на них из-за начавшегося шторма. От полученных травм мальчик и его дедушка скончались на месте до прибытия скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.