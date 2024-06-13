  • 13 Июня, 19:00
  • BAIGENEWS

Автобус с пассажирами загорелся во время движения в Рудном

Сегодня, 17:40
АВТОР
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скриншот Сегодня, 17:40
Сегодня, 17:40
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Фото: скриншот

Спасатели Костанайской области ликвидировали возгорание пассажирского автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Как отметили в МЧС, 20 пассажиров автобуса эвакуировались заблаговременно.

“В городе Рудный во время движения произошло возгорание моторного отсека общественного транспорта. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается”, - говорится в сообщении.

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