Автобус с пассажирами загорелся во время движения в Рудном
Сегодня, 17:40
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Сегодня, 17:40Сегодня, 17:40
128Фото: скриншот
Спасатели Костанайской области ликвидировали возгорание пассажирского автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Как отметили в МЧС, 20 пассажиров автобуса эвакуировались заблаговременно.
“В городе Рудный во время движения произошло возгорание моторного отсека общественного транспорта. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается”, - говорится в сообщении.
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