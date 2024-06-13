Казахстанских женщин приглашают бесплатно обучиться IT-профессиям, передаёт BaigeNews.kz.



Как сообщает Astana Hub, с 12 по 24 июня принимаются заявки на участие во втором потоке программы IT-Aiel 2.0. Данный проект предполагает бесплатное обучение женщин по программированию No Code, Freelance School, E-commerce и другим цифровым навыкам.

В 2023 году был запущен первый поток проекта IT-Aiel.

"В рамках программы IT-Aiel в прошлом году 2634 женщины со всего Казахстана подали заявки на участие, стремясь изменить свою жизнь с помощью IT. Среди них было более 900 нетрудоустроенных женщин, более 400 матерей в декрете, 500 студенток и 700 самозанятых женщин. Выпускницы первого потока смогли создать собственные IT-продукты, такие как веб-сайты и приложения, что стало важным шагом к их финансовой независимости и профессиональному росту", – рассказала управляющий директор Astana Hub Дания Ахметова.

Курсы, предлагаемые в рамках второго потока проекта, включают:

- No Code School для создания веб-сайтов, мобильных приложений, чат-ботов и других цифровых продуктов без необходимости написания кода;

- Freelance School для обучения удалённой работе, выбору своей ниши, продаже услуг и привлечению клиентов;

- E-commerce при поддержке Mastercard для обучения разработке таргетированной рекламы, ведению страниц в социальных сетях, открытию интернет-магазина, продаже товаров на международных онлайн-площадках, подключению онлайн-платежей и основам кибербезопасности.

Информация о реализации проекта IT-Aiel 2.0 размещена на сайте astanahub.com и в Instagram-аккаунтах astanahub и technowomenkz.