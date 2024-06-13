Мужчина напал с ножом на человека в ночном клубе Астаны
Сегодня, 18:03
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Сегодня, 18:03Сегодня, 18:03
106Фото: baigenews.kz
Инцидент произошел в одном из ночных клубов Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.
“Виновный в состоянии алкогольного опьянения попросил закурить у потерпевшего. Получив отказ, беспричинно нанес многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы потерпевшего.
Здоровью последнего причинен тяжкий вред. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив”, - говорится в сообщении.
Несмотря на то, что подсудимый свою вину не признал, государственным обвинителем в суде полностью доказана его вина.
Правонарушитель осужден к 9 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
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