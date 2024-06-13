Мужчина напал с ножом на человека в ночном клубе Астаны

Инцидент произошел в одном из ночных клубов Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

“Виновный в состоянии алкогольного опьянения попросил закурить у потерпевшего. Получив отказ, беспричинно нанес многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы потерпевшего. Здоровью последнего причинен тяжкий вред. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив”, - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что подсудимый свою вину не признал, государственным обвинителем в суде полностью доказана его вина.

Правонарушитель осужден к 9 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.