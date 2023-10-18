Новый онкоцентр в Астане начнёт работу в 2024 году
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В следующем году в Астане откроется новый Национальный научный онкологический центр (ННОЦ), оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием, впервые представленным в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
С ходом строительства ознакомился премьер-министр РК Алихан Смаилов.
По информации Правительства, на сегодняшний день строительные работы завершены на 90%, в частности, возведены лечебно-диагностический корпус на 210 коек с центрами лучевой и ядерной медицины, центр протонной терапии, административный и технический блоки.
Новый центр является бюджетным инвестиционным проектом, для реализации которого были привлечены ведущие международные компании из Швейцарии и США.
В новом медучреждении на 6 тыс. пациентов в год планируется проводить радионуклидную диагностику, производить радиофармпрепараты и вести радионуклидную терапию. Вместе с тем в учреждении начнет работать протонный центр — первый подобный на постсоветском пространстве. В год через него будет проходить по 800-1000 пациентов.
В ходе посещения нового медцентра премьер-министр отметил, что в республике ежегодно регистрируется более 37 тыс. случаев заболевания раком и свыше 13 тыс. — летальных исходов.
"Для улучшения ситуации мы специально строим в Астане Национальный научный онкологический центр. Это сложный объект. Чтобы он соответствовал международным стандартам, к строительству привлечена международная компания, обладающая соответствующим опытом", — сказал Алихан Смаилов.
Глава Правительства поручил Минздраву совместно с генеральным подрядчиком обеспечить ввод объекта в эксплуатацию с запуском центра протонной терапии до 1 августа 2024 года.
В новом центре онкогематологии ННОЦ планируют проводить до 200 трансплантаций костного мозга в год.
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