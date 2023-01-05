Новый министр просвещения обратился к казахстанцам

Гани Бейсембаев, назначенный накануне министром просвещения РК, поблагодарил президента за оказанное высокое доверие и возложенную ответственность и обратился к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

"Вчера на приёме у главы государства получил поручения, касающиеся эффективной и качественной реализации государственных и отраслевых программ, национальных проектов. Президент обратил внимание на важности своевременного решения всех вопросов", - сообщил министр.

Он отметил, что ему вверена важная сфера, охватывающая дошкольное, среднее, дополнительное, техническое и профессиональное образования, а также вопросы инклюзивного образования и защиты прав детей.