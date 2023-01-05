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Новый министр просвещения обратился к казахстанцам Сегодня, 21:12
305
Сегодня, 21:12
305

Новый министр просвещения обратился к казахстанцам

Гани Бейсембаев, назначенный накануне министром просвещения РК, поблагодарил президента за оказанное высокое доверие и возложенную ответственность и обратился к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

"Вчера на приёме у главы государства получил поручения, касающиеся эффективной и качественной реализации государственных и отраслевых программ, национальных проектов. Президент обратил внимание на важности своевременного решения всех вопросов", - сообщил министр.

Он отметил, что ему вверена важная сфера, охватывающая дошкольное, среднее, дополнительное, техническое и профессиональное образования, а также вопросы инклюзивного образования и защиты прав детей.

"В соответствии с поручениями президента до настоящего времени уже проделана большая работа для развития нашей сферы. Благодарю за совместную работу Асхата Канатовича Аймагамбетова, хотел бы отметить, что преемственность в нашей работе будет продолжена. Я готов к открытому диалогу с воспитателями, учителями, учащимися, родительской общественностью, педагогами, журналистами, профессиональными экспертами. Уверен, что благодаря конструктивному диалогу мы вместе создадим все условия для обеспечения качественного обучения и создания различных возможностей для детей", - заключил Бейсембаев.

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#образование #Министерство просвещения
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:12
305
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