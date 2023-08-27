Новый международный телеканал начнёт своё вещание с 1 сентября

С 1 сентября в предстоящем телевизионном сезоне начнет вещание новый международный телеканал Silk Way Cinema, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Круглосуточное вещание будет вестись на казахском и русском языках, сигнал канала будет доступен более, чем в 10 странах ближнего зарубежья. Команда нового спутникового канала будет выдавать в эфир познавательные и образовательные программы, документальные и музыкальные проекты, телесериалы. В эфире Silk Way Cinema будет также транслироваться фильмовой контент республиканских телеканалов и киностудии "Казахфильм".

Silk Way Cinema позиционирует себя как источник позитивного настроения, причем аудитории нового телеканала будет представлен контент исключительно оригинального казахстанского производства.