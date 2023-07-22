Новый метод лечения рака печени у детей начали применять в Алматы

Фото: скриншот с видео 24.kz

Специалисты Научного центра педиатрии и детской хирургии в Алматы впервые применили новую методику лечения рака печени у детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сегодня была прооперирована полуторогодовалая девочка, которой онкологи поставили неутешительный диагноз – гепатобластома. Причем опухоль невозможно было удалить из-за её больших размеров. Суть новой методики в том, что химиопрепарат через кровеносную систему вводится непосредственно в опухоль. В результате она постепенно рассасывается. При этом токсическое воздействие на организм пациента минимальное.

Как известно, ситуация с детской онкологией в Казахстане считается достаточно сложной. В год различными формами рака заболевают около 600 маленьких казахстанцев. Примерно два процента таких детей ставят диагноз "гепатобластома" или рак печени.

Ранее для купирования этой тяжелой болезни применялись традиционные методы: опухоль удаляли хирургическим путем, в дальнейшем ребенок проходил курс химиотерапии. Но зачастую встречаются неоперабельные опухоли. В начале 2000-х годов в мире внедрили методику химиоэмболизации. Это хирургическое вмешательство, при котором препарат, разрушающий опухоль, вводится в нее непосредственно через кровеносные сосуды печени.

"В подобных операциях нуждаются сейчас около 60 детей, которым выставлен диагноз "гепатобластома". Конечно, не всех, но есть такая группа пациентов, которых мы переводим на эту методику", — говорит врач-онкорадиолог Нияз Малаев.

Преимущество этого метода в том, что он непосредственно уничтожает опухоль, не нанося вреда другим органам, исключает серьезные осложнения и снижает смертность.

Ранее процедуру химиоэмболизации в Казахстане проводили только взрослым пациентам. И вот сегодня впервые операцию провели ребенку – полуторогодовалой девочке из Туркестанской области. Теперь она будет находиться под наблюдением специалистов Научного центра педиатрии и детской хирургии.

"Какие-то технологии нужны были, внедрение. К нам доктор приезжает и это очень радует, что не иностранец, а наш соотечественник Нияз Бесенович Малаев из Научного медицинского центра. Нужно было время, когда он этому научится. И сейчас он делится своим опытом с нами", —делится хирург Азиз Онласынов.

Сама операция длится около двух часов. На третий день пациента выписывают. Далее лечение продолжается уже в комплексе с учетом индивидуальных особенностей заболевания. Стоит отметить, что за последние 10 лет с диагнозом "гепатобластома" в Центре педиатрии прошли лечение 69 детей. Большей части из них терапия помогла. Теперь же врачи надеются, что количество положительных результатов будет больше.