Новый клуб для бабушек открылся в Астане

В Центре активного долголетия района Байконыр г.Астаны открылся новый клуб для бабушек "Группа бабушек", передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.



Этот клуб предоставляет пенсионерам уникальные возможности. В частности, здесь бабушки могут участвовать в различных мероприятиях и делиться жизненным опытом.



Инициатором открытия клуба "Группа бабушек" стала руководитель кружка ремесел Балым Умирзакова, он работает более 2 лет. Сегодня у Балым Сапархановны обучаются более 300 бабушек.



Сегодня для собравшихся в кружке прошел мастер-класс "Орамал тон болмайды, жол болады". Новые члены клуба научились шить шарфы. Бабушки также продемонстрировали навыки музыкального искусства.



Отметим, что работу клуба планируется развивать и в дальнейшем, создавая условия для общения и обмена опытом с молодежью для продолжения преемственности поколений.



Центр активного долголетия района Байконыр предоставляет бесплатные услуги пенсионерам города. В зависимости от интересов людей пенсионного возраста организуются клубы, тренинги йоги, психолог, кружки ремесел, уроки казахского и английского языков, настольные игры и культурно-развлекательные мероприятия.