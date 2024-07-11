Новый клуб для бабушек открылся в Астане
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В Центре активного долголетия района Байконыр г.Астаны открылся новый клуб для бабушек "Группа бабушек", передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Этот клуб предоставляет пенсионерам уникальные возможности. В частности, здесь бабушки могут участвовать в различных мероприятиях и делиться жизненным опытом.
Инициатором открытия клуба "Группа бабушек" стала руководитель кружка ремесел Балым Умирзакова, он работает более 2 лет. Сегодня у Балым Сапархановны обучаются более 300 бабушек.
Сегодня для собравшихся в кружке прошел мастер-класс "Орамал тон болмайды, жол болады". Новые члены клуба научились шить шарфы. Бабушки также продемонстрировали навыки музыкального искусства.
Отметим, что работу клуба планируется развивать и в дальнейшем, создавая условия для общения и обмена опытом с молодежью для продолжения преемственности поколений.
Центр активного долголетия района Байконыр предоставляет бесплатные услуги пенсионерам города. В зависимости от интересов людей пенсионного возраста организуются клубы, тренинги йоги, психолог, кружки ремесел, уроки казахского и английского языков, настольные игры и культурно-развлекательные мероприятия.
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