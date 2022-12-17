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  • Новый Казахстан. Новые области: Абай - духовный центр независимости
Новый Казахстан. Новые области: Абай - духовный центр независимости Сегодня, 14:55
56
Сегодня, 14:55
56

Новый Казахстан. Новые области: Абай - духовный центр независимости

Новый регион на карте Казахстана, в котором больше ста лет назад была предсказана независимость страны. Здесь работали лидеры движения Алаш и была написана первая конституция. Региону уготована судьба духовного центра страны – здесь жили и творили многие писатели как Достоевский и философы как Шакарим, здесь всё напитано духом великого Абая, по которому мы и сегодня оцениваем свои мысли и поступки.

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#Абайская область #новый Казахстан #Независимость
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:55
56
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