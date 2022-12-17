Новый Казахстан. Новые области: Абай - духовный центр независимости

Новый регион на карте Казахстана, в котором больше ста лет назад была предсказана независимость страны. Здесь работали лидеры движения Алаш и была написана первая конституция. Региону уготована судьба духовного центра страны – здесь жили и творили многие писатели как Достоевский и философы как Шакарим, здесь всё напитано духом великого Абая, по которому мы и сегодня оцениваем свои мысли и поступки.