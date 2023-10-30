Новый фейк с Токаевым завирусился в Сети

В Facebook распространяется видеоролик, в котором президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказывает о новом проекте для граждан республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на STOPfake.kz.

В ролике, распространяемом в Facebook, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорит о новом проекте TON, разработанном для обычных граждан. Глава государства отмечает, что этот проект – разработка предпринимателя Павла Дурова.

Однако STOPfake.kz выяснил, что озвучка - фейковая, а видео – запись выступления Касым-Жомарта Токаева на пленарном заседании II Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире", состоявшемся в мае 2023 года, и в данном выступлении и слова не было о проекте TON.