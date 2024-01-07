Новый фейк о выплатах по программе "Нацфонд — детям" распространяют в Казахстане

В соцсетях и мессенджерах распространяют информацию о том, что непривитым детям остановят выплаты по программе "Нацфонд – детям". Эксперты проекта Stopfake.kz доказали, что это фейк, передаёт BaigeNews.kz.

Первоисточником этого сообщения является Instagram-аккаунт под названием Информационное агентство сатирических новостей Qaznews24.

Оно публикует только выдуманные новости, не имеющие отношения к реальности. Об этом сказано в шапке профиля аккаунта.

Приведённая в распространяемом сообщении цитата от имени директора департамента по связям с общественностью Министерства финансов РК также является выдумкой автора этой "новости", сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, верить распространяемому сообщению о лишении непривитых детей выплат из Нацфонда не нужно. Это ложь.

Ежегодные выплаты по программе "Нацфонд – детям" будут начисляться абсолютно всем детям – гражданам Казахстана. Статус их вакцинации не имеет к этим выплатам никакого отношения. Все дети за отчетный год получат одинаковую сумму.

Для этого родителям или законным представителям нужно получить документ, удостоверяющий личность ребенка, в том числе ИИН (если это по каким-то причинам еще не сделано). И проверить наличие сведений в своем личном кабинете на веб-портале "электронного правительства" в разделе "Сведения о детях".

Авторы проекта напоминают, что следует доверять только официальной информации и не распространять сообщения из сомнительных источников.