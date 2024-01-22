Новый фейк о пенсиях распространяют в Сети
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В соцсетях и мессенджерах распространяют фейковую информацию о выплате материальной помощи пенсионерам, передаёт BaigeNews.kz.
"Информация о том, что государством введена разовая выплата в размере 50 тысяч тенге гражданам пенсионного возраста, чья пенсия составляет менее 140 тысяч тенге, не соответствует действительности. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают обратиться в центр обслуживания населения и заполнить форму №2. Сообщаем, что такого вида материальной помощи не существует. Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414", - сообщили в Минтруда и соцзащиты населения.
Граждан просят доверять информации только из официальных источников.
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