Алабай, сайгаки и архар изображены на новых банкнотах тенге

Радостное и знаковое событие - презентация новых банкнот национальной валюты тенге прошла на XI Конгрессе финансистов в день 30-летия национальной валюты, передает BaigeNews.kz.

Новые купюры разработаны для всех ныне действующих номиналов. По словам главного дизайнера Национального банка, в новых банкнотах по сравнению с прежними помимо дизайна пересмотрен защитный комплекс, введены новейшие защитные элементы, которые присутствуют в мировой индустрии.

"Дизайн посвящен нашим предкам. Как все знают, сакский период - Великая Эпоха, но малоизученная, и сейчас с каждым годом историки находят всё больше и больше подтверждений о Великой истории, о древности, о том, откуда берутся истоки многих наших традиций. Ну и сами элементы на банкнотах очень показательные, поэтому Национальный банк решил вынести их на поверхность и сделать это достоянием всех нас", - сказал он.

Он подчеркнул, что Нацбанк продолжает тенденцию, используя опыт, наработанный за 30 лет. А также применяют новейшие системы защиты.

"Тенге всегда на высоком уровне, и по дизайну, и по элементам защиты”, - добавил он.

В Нацбанке сообщили, что процесс запуска новых банкнот будет поэтапным.

"До конца года выйдет первая банкнота номиналом 5 000, тенге, и далее все остальные номиналы. Новые банкноты будут в обращении одновременно с действующими", - пояснил представитель Нацбанка.

Автор самого первого дизайна тенге (1993 года) автор Мендыбай Алин, увидев новые купюры тенге, с гордостью заявил, что над ними работали его ученики, продолжатели его дела.

"Направление понятно – всё прагматично, новая эпоха. Я думаю, неплохо должно быть, просто технически довести осталось. Выпуск банкнот от одного дизайна не зависит, там целая промышленность технология, поэтому с учётом времени все делаетс. И в то же время, дизайн – это дань уважения истории, как любая страна, мы увековечиваем свою историю. Направление у нового дизайна подчеркивает удивительную природу, удивительные ландшафты Казахстана, богатство животного мира. Автор дизайна учился в Италии, и применил современный подход. Думаю, концепция очень правильная, теперь главное, довести до конца", - сказал Мендыбай Алин.

Он вспомнил, как в 1992-1993 годах разрабатывал первый дизайн тенге. Тогда страна только формировалась.

"Сделать портреты выдающихся деятелей- это очень тяжелое решение было, потому что наши лица же никогда в истории не отображали. Там много вот таких нюансов, и мы действительно хотели, чтобы эти лица были узнаваемые, чтобы люди привыкли к ним. Ну и сейчас понимаем, что как бы наш посыл оказался правильным, я уже на это смотрю с удовольствием, понимаю, что правильное решение было", - сказал Мендыбай Алин.

Фото: Альберт Ахметов.