Новый детсад в микрорайоне Шугыла Алматы откроют до конца года

Аким Алматы Ерболат Досаев в рамках рабочего объезда в Наурызбайском районе проверил темпы строительства детского сада на 320 мест в микрорайоне Шұғыла, на примере которого ознакомился с принимаемыми мерами по решению проблемы дефицита мест в дошкольных организациях, передаёт BaigeNews.kz.

Возведение детского сада было начато в мае 2022 года. Нормативный срок строительства составляет 10 месяцев. В связи с отставанием от графика акиматом города в сентябре инициирован судебный иск в отношении подрядной организации ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест". В настоящий момент проходит судебный процесс.

Во время посещения объекта главе города доложили, что на сегодня завершены монолитные работы, проведена кладка стен из керамического кирпича и стяжка пола. Полностью устроен фасад, каркасы, а также произведены работы по обустройству вентиляции, прокладке инженерных сетей. Подведены электросети, налажено отопление. Подрядной компании предстоит завершить работы по внутренней отделке, благоустройству, а также закупу и поставке технического оборудования.

Ввод в эксплуатацию нового детсада позволит сократить дефицит мест в дошкольных организациях района. В частности, в микрорайоне Шұғыла находится 40 многоквартирных жилых домов (включая ЖК “Алем сити”), где проживает свыше 7 500 человек.

Всего в Наурызбайском районе функционируют пять государственных детских садов на 1 041 место и 120 частных детских садов на 6 360 мест. В 2023 году в районе открылись 17 частных детсадов на 1 007 мест. На 2024 год запланировано строительство дополнительно четырёх детсадов на 1 200 мест. Среди них детсады в микрорайонах Шұғыла, Құрамыс, Қалқаман-2.

По итогам осмотра Ерболат Досаев акцентировал внимание руководства управлений строительства, образования на усилении контроля над техническим надзором качества работ в целях создания максимально безопасных и комфортных условий для пребывания детей. Глава города озвучил ряд замечаний, которые необходимо оперативно устранить. Все работы, включая благоустройство прилегающей территории, поручено завершить до конца года.

Очерёдность в детские сады Алматы детей в возрасте от 1 года до 6 лет - 41 065 человек, от 3 до 6 лет – 16 545. Охват детей от 2 до 6 лет составил 74%, от 3 до 6 лет – 94%.

В Алматы функционирует 951 дошкольная организация с общим охватом 80 561 детей, в том числе государственных 194, частных 757, из них 664 получают государственный образовательный заказ. Всего в Алматы с начала года открыт один государственный детский сад на 290 мест и 80 частных детских садов на 5 615 мест.