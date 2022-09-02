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Новый баскетбольный зал открыли в Нур-Султане
В Нур-Султане состоялась презентация нового зала академии профессионального баскетбольного клуба "Астана". Новая локация станет домашней ареной для фарм-команды, передает Baigenews.kz.
Объект открыт по многочисленным просьбам родителей юных баскетболистов на правом берегу столицы.
В церемонии приняли участие генеральный директор клуба "Астана", технический делегат FIBA Самсон Аракелян, директор фонда Sport Qory Асхат Сейсембек и президент национальной федерации баскетбола Абай Алпамысов.
"Спасибо спонсорам за то, что поддержали нас в реализации этого очень важного проекта. Открытие нового зала для детей - это прекрасная инвестиция в будущее казахстанского баскетбола", - отметил генеральный директор ПБК "Астана" Самсон Аракелян.
В мероприятии также участвовали баскетболисты основного состава "Астаны": Руслан Айткали, Аскар Майдекин, Константин Нефф, Даниил Аксенов, Андрей Литвиненко.
С творческими номерами выступили черлидеры и воспитанники клуба.
По словам руководителя академии ПБК "Астана" Рустама Ергали, новый зал соотвествует всем международным требованиям и оборудован необходимым профессиональным инвентарем.
Занятия здесь будут платными. Но, как отметил Ергали, их стоимость одна из самых низких в городе – 15 тысяч тенге. В других академиях цена за месяц составляет от 20 до 30 тысяч тенге.
"Это второй зал академии. Первый открыт на левом берегу столицы. Надеемся, что новая локация будет популярна среди ребят. Ведь здесь есть все условия для тренировок. Мы специально выбрали правый берег, так как рядом много школ. Были просьбы родителей открыть новый спортивный объект. Около четырёх месяцев мы проводили подготовку. В этом зале практически ничего не было, создавали все с нуля. Надеемся, что среди новых воспитанников клуба мы откроем таланты", - сказал Рустам Ергали в беседе с корреспондентом Baigenews.kz.
Работать с ребятами будут профессиональные тренеры. Один из них - известный казахстанский баскетболист Антон Пономарев, экс-игрок ПБК "Астана", в этом году завершивший карьеру.
"Открытие нового зала – это большой плюс для продвижения баскетбола в Нур-Султане. На правом берегу такого спортивного объекта ещё не было. Например, в детстве мне приходилось тренироваться в зале, где занимались футболисты. А после нас, баскетболистов, приходили другие спортсмены. Поэтому важно, чтобы у ребят были хорошие возможности для тренировок", - заявил Антон Пономарев.
На церемонии открытия присутствовали воспитанники академии. Арсен Талгатов несколько лет играет в фарм-команде "Астана".
"Здесь уютно, нет ничего лишнего. К тому же зал находится недалеко от дома. Думаю, что многие заинтересуются и будут тренироваться", - считает спортсмен.
В новом зале академии планируют проводить любительские соревнования.
Фото:Baigenews.kz/Газиз Шакиров
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