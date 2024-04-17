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  • BAIGENEWS

Новый авиамаршрут запустили между Казахстаном и Китаем

Сегодня, 08:14
АВТОР
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shutterstock.com Сегодня, 08:14
Сегодня, 08:14
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Фото: shutterstock.com

Новый международный пассажирский авиамаршрут запущен на этой неделе между городом Инин Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР и городом Алматы Республики Казахстан, передаёт Baigenews со ссылкой на Kazinform.

Город Инин стал третьей в СУАР воздушной гаванью, открытой для международных связей, наряду с городами Урумчи и Кашгар.

По сообщению администрации аэропорта Инина, рейсы по указанному маршруту будут выполняться раз в неделю.

Как отмечают местные СМИ, открытие нового авиасообщения позволит активизировать деловые, туристические и гуманитарные обмены между странами.

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