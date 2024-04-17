Новый авиамаршрут запустили между Казахстаном и Китаем

Новый международный пассажирский авиамаршрут запущен на этой неделе между городом Инин Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР и городом Алматы Республики Казахстан, передаёт Baigenews со ссылкой на Kazinform.

Город Инин стал третьей в СУАР воздушной гаванью, открытой для международных связей, наряду с городами Урумчи и Кашгар.

По сообщению администрации аэропорта Инина, рейсы по указанному маршруту будут выполняться раз в неделю.

Как отмечают местные СМИ, открытие нового авиасообщения позволит активизировать деловые, туристические и гуманитарные обмены между странами.