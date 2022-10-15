Новыми самолётами пополняют авиапарк в Казахстане

Фото: КГА МИИР РК

В Комитете гражданской авиации МИИР РК намерены добиться снижения количества задержек рейсов и адекватной стоимости авиабилетов.

Минувшей ночью Авиапарк компании "Эйр Астана" пополнился новым воздушным судном "А321LR", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Самолёт ёмкостью 166 кресел (15 бизнес и 150 эконом-класса), увеличит парк ВС авиакомпании до 28 единиц, в том числе до 9 воздушных судов модели "A321LR". Ввод в эксплуатацию воздушного судна повысит провозную емкость авиакомпании, положительно повлияет на своевременность выполнения расписания и предложения авиабилетов", — говорится в сообщении КГА.

Ожидается, что до конца этого года, парк отечественных регулярных перевозчиков пополнится еще на семь самолётов, тем самым, провозная емкость казахстанских авиакомпаний увеличится на 20 процентов, что также положительно повлияет на своевременность полётов.

Работа по расширению парка ВС казахстанских авиакомпаний продолжается и находится на постоянном контроле Комитета гражданской авиации МИИР РК, заявили в ведомстве.