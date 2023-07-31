Новым главой компании KEGOC стал Наби Айтжанов

Фото: "Казахстанские коммунальные системы"

Новым председателем правления энергетической компании KEGOC стал Наби Айтжанов, передает Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда "Самрук-Казына".

На этой должности Айтжанов сменил Каныша Молдабаева, который руководил компанией с ноября 2021 года.

Наби Айтжанов родился 11 сентября 1980 года в Целиноградской области КазССР.

Образование:

Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, специальность "Экономика и менеджмент";

Международная академия бизнеса, магистр делового администрирования (МВА);

Имеет сертификаты "Слияние и поглощение компании", "Выход на IPO", "Оценка стоимости компании".

Трудовая деятельность:

специалист - ведущего инженера прогнозно-аналитического центра ТОО "Кокшетау Энерго";

ведущий инженер - директор по продажам электроэнергии "Кокшетау Энерго Сбыт" (2002-2003);

заместитель начальника отдела коммерческой диспетчеризации "Туркестан Энерго", г. Шымкент (2003-2004);

ведущий специалист, начальник отдела корпоративного развития АО "Казахстанские коммунальные системы", г. Алматы (2004-2005);

заместитель директора, директор ТОО "Энергопоток", г. Шымкент (2005-2006);

руководитель ТОО "Энерго Сбыт", г. Караганда (2006-2008);

генеральный директор ТОО "Оңтүстiк Жарық Транзит", г. Шымкент (2008-04.2010);

генеральный директор ТОО "Казахстанские коммунальные системы" (04.2010-06.2023).

Женат, воспитывает пятерых детей.

Владеет казахским, русским и английским языками.

АО "KEGOC" выполняет функции системного оператора Единой электроэнергетической системы Казахстана, владеет и управляет активами Национальной электрической сети (НЭС). Основные виды деятельности относятся к сфере естественной монополии. На балансе компании находятся линии электропередачи напряжением 220-1150 кВ протяженностью порядка 27 тыс. км и 82 электрические подстанции.