Новых акимов районов назначили в Алматы

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В Алматы назначены новые акимы районов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В ходе совещания по кадровым вопросам аким Алматы Ерболат Досаев представил коллективу новых акимов районов, которые были назначены на должности распоряжением акима города по согласованию с администрацией президента и маслихатом города Алматы.

Акимом Наурызбайского района стала Назира Тогизбаева, которая с января 2021 года работала руководителем управления занятости и социальных программ.



На должность акима Ауэзовского района назначен Абзал Егембердиев. С августа 2022 года А.Егембердиев руководил управлением государственных активов города.



Акимом Бостандыкского района стал Санджар Алин. До назначения занимал должность руководителя управления энергетики и водоснабжения.



Алмалинский район возглавил Айдар Жакибаев. С января 2023 года являлся исполняющим обязанности руководителя аппарата акима города Алматы.